Все хвалят «Рубин» за трансферы молодых игроков – но вопросов пока больше
«Рубин» мощно начал зимнюю трансферную кампанию, закупив четырех российских молодых игроков. В клуб едут 22-летний Самошников из «Торпедо», 21-летний Макаров из «Нефтехимика», 20-летний Бакаев-младший из «Спартака» и 21-летний Игнатьев из «Рубина».
Четыре молодых талантливых игрока, которые уже себя проявили – мощь. У «Рубина» есть все шансы через пару лет стать одним из ключевых клубов для сборной России. Но мы включаем режим скептика и задаем три важных вопроса, которые выглядят подозрительно в этих трансферах.
Зачем «Рубину» столько молодежи?
Да, это правда, что наши клубы чересчур ориентированы на опытных игроков и мало дают шансов молодым. Да, «Рубин» закупил не кого попало, а тех, кто уже себя проявил.
Но тут смотрим на цифры: во всей РПЛ только две команды со средним возрастом меньше 25, и это «Рубин» и ЦСКА. В первой части сезона в команде уже чувствовалась нехватка опыта, а сейчас его станет еще меньше. Из четырех новичков три в этом сезоне играли в ФНЛ – и их клуб закупает, чтобы бороться (напомним!) за выживание.
Добавочный вопрос: а как Слуцкий работает с молодежью? Да, есть пример Головина, который дебютировал и заиграл именно при нем. Но с другой стороны – Слуцкий ничего толком не смог сделать с доминированием опытных Березуцких и Игнашевича в защите (проблему их замены Гончаренко решает до сих пор), и именно он пару месяцев назад приглашал 33-летнего Хонду спасать «Витесс». А теперь – строить команду из сплошной молодежи.
«Рубин» скупил сплошных крайних полузащитников – в чем логика?
Журналист Александр Дорский заметил, что у клуба огромный перебор фланговых нападающих. Давиташвили, Ташаев, Зуев, Кварацхелия – все они могут играть на флангах, все молодые и с большими перспективами. Теперь клуб купил крайнего Бакаева, там же может сыграть и Макаров.
Уже понятно, что «Рубин» будет играть по схеме с ярковыраженными флангами, но такое внимание к этим позициям все равно выглядит странно. Как будто у клуба больше нет других зон для усиления.
А что с финансовой стороной?
В случае с Макаровым за игрока тоже боролся ЦСКА. «Они сделали очень щедрое предложение», – рассказывает агент. С Бакаевым-младшим ситуация еще интереснее: летом у него заканчивается контракт со «Спартаком», и клуб очень хотел его сохранить. К тому же – его брат успешно играет за основную команду.
Даже с этими игроками очевидно: «Рубину» предложил очень финансово выгодную сделку, чтобы опередить московские топ-клубы, очень заинтересованные в тех же игроках.
Добавляем Ивана Игнатьева – одного из главных талантов предыдущего десятилетия в России, который год назад ссорился с клубом как раз из-за финансовых условий в контракте.
«Рубин» совсем недавно разобрался с долгами, избавился от претензий со стороны УЕФА, но уже начинает неплохо тратить. По вышеназванным причинам очевидно, что эти покупки – лишь начало. Не слишком ли быстро разгоняется команда?