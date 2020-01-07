Все хвалят «Рубин» за трансферы молодых игроков – но вопросов пока больше

Зачем «Рубину» столько молодежи?

Да, это правда, что наши клубы чересчур ориентированы на опытных игроков и мало дают шансов молодым. Да, «Рубин» закупил не кого попало, а тех, кто уже себя проявил.

Но тут смотрим на цифры: во всей РПЛ только две команды со средним возрастом меньше 25, и это «Рубин» и ЦСКА. В первой части сезона в команде уже чувствовалась нехватка опыта, а сейчас его станет еще меньше. Из четырех новичков три в этом сезоне играли в ФНЛ – и их клуб закупает, чтобы бороться (напомним!) за выживание.

Добавочный вопрос: а как Слуцкий работает с молодежью? Да, есть пример Головина, который дебютировал и заиграл именно при нем. Но с другой стороны – Слуцкий ничего толком не смог сделать с доминированием опытных Березуцких и Игнашевича в защите (проблему их замены Гончаренко решает до сих пор), и именно он пару месяцев назад приглашал 33-летнего Хонду спасать «Витесс». А теперь – строить команду из сплошной молодежи.