Солтмурад Бакаев

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Футбол
Йевтич забил первый гол в РПЛ. И сразу победный «Зениту»
#Дарко Йевтич
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Мы два месяца не вспоминали про «Спартак». Как у него вообще дела?
#Спартак
Все хвалят «Рубин» за трансферы молодых игроков – но вопросов пока больше
#Рубин
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