Дарко Йевтич

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Йевтич забил первый гол в РПЛ. И сразу победный «Зениту»
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Игрок «Рубина» получил локтем в лицо и потерял сознание. Судья за такой удар просто дал желтую
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