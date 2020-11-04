Дарко Йевтич
Кубок России
Дмитрий Тарасов
Владислав Брагин
Рубин
СКА-Хабаровск
Игрок «Рубина» получил локтем в лицо и потерял сознание. Судья за такой удар просто дал желтую
04 ноября, 11:33
В матче Кубка России игрок «СКА-Хабаровск» Владислав Брагин ударил локтем Дарко Йевтича.
Судья Павел Шадыханов показал Брагину за это нарушение желтую карточку.
Но у Йевтича видно рассечение, а пресс-служба «Рубина» пишет, что их игрок потерял сознание.
- Дмитрий Тарасов заменил Йевтича.
- Йевтич в матче РПЛ забил победный гол «Зениту».
- «Рубин» проиграл 0:1 и вылетел из Кубка.
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