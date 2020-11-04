Дарко Йевтич
Кубок России
Дмитрий Тарасов
Владислав Брагин
Рубин
СКА-Хабаровск
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#Дарко Йевтич #Кубок России #Рубин #Дмитрий Тарасов #СКА-Хабаровск #Владислав Брагин

Игрок «Рубина» получил локтем в лицо и потерял сознание. Судья за такой удар просто дал желтую

04 ноября, 11:33

В матче Кубка России игрок «СКА-Хабаровск» Владислав Брагин ударил локтем Дарко Йевтича

Судья Павел Шадыханов показал Брагину за это нарушение желтую карточку.

Но у Йевтича видно рассечение, а пресс-служба «Рубина» пишет, что их игрок потерял сознание.

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