Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Зенит
Санкт-Петербург
Подписаться
Сайт
fc-zenit.ru
Страна
Россия
Стадион
Газпром Арена
Тренер
Сергей Семак
С. Семак
Материалы
Состав
Результаты
Расписание
Матчи
Таблица
Как готовить футболистов после самоизоляции. Объясняют тренеры РПЛ
#РПЛ
25 мая, 12:20
Чем футболисты РПЛ занимаются на изоляции: бесятся с детьми, играют на пианино, косплеят спецназ и Канье Уэста
#РПЛ
13 мая, 19:39
Откуда у «Зенита» прозвище «бомжи»
#Зенит
02 мая, 23:55
Есть теория заговора, что 4:0 «Зенита» и «Баварии» – договорняк. Испанский судья называл заказчиком русскую ОПГ, а УЕФА проводил свое расследование
#Зенит
01 мая, 18:34
Если в РПЛ не доиграют сезон. Как раньше менялась таблица за последние 8 туров
#РПЛ
20 апреля, 15:06
Малком – лучший игрок марта. Чтобы получить приз, он открыл окно и пустил домой дрон
#Малком
10 апреля, 13:51
Такой матч был или нет? Тест на футбольную память
#Футбол
07 апреля, 13:47
История мема «Дома сиди, епт». Широков послал фаната из-за футболки, а потом матерился в аэропорту
#Роман Широков
26 марта, 13:05
Почему русские команды проваливают еврокубки и как сделать их умнее. Рассказывает единственный тренер-аналитик РПЛ
#Дмитрий Столбиков
02 марта, 14:00
Показать еще