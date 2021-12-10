Фанаты «Зенита» и «Динамо» враждуют из-за убийства 15-летнего парня. Он получил удар прутом и умер на улице, а милиция списывала на наркотики и эпилепсию
«Динамо» и «Зенит» в последнем туре календарного года решат, кому уходить на перерыв лидером РПЛ. Фанатские отношения – отдельная важная часть противостояния.
Как фанаты «Динамо» и «Зенита» вели себя раньше
В 1990-х они даже дружили. Ближе к концу десятилетия фанаты «Зенита» и «Спартака» уже враждовали, а динамовские и спартаковские не любили друг друга давно. Так у фанатов «Зенита» и «Динамо» был объединяющий фактор, к тому же ссориться им было не из-за чего.
Ухудшились отношения в 1999-м. «Зенит» обыграл «Динамо» в финале Кубка России, а зенитовские фанаты пострадали после матча. С тех пор стычки были вокруг последующих игр. Но один случай полностью испортил отношения.
Как произошло убийство фаната
15 апреля 2000 года – последний день в жизни Виталия Петухова – обычного 15-летнего парня из Санкт-Петербурга.
В тот день состоялся матч чемпионата России «Зенит» – «Динамо». У станции метро «Спортивная» подрались фанаты обеих команд, к этому были хорошо подготовлены динамовские. Столкновение было невероятно жестоким. Люди били друг друга арматурой, дубинами, бутылками, всем, что попадалось под руку.
По одной версии, оно длилось не менее пяти минут, что даже очень долго для событий такого рода. «Минуты две-три», – по подсчетам Александра Шпрыгина, который тоже в ней участвовал.
Некоторые участники событий в интервью говорят прямо: в этой драке были погибшие, в том числе и умершие от ран в больнице. Был слух, что один фанат умер после прямого попадания из ракетницы. Но официально известна одна жертва – Виталий Петухов.
Как это произошло
Вместе со своим другом Сергеем он остановился у летнего кафе у «Петровского». «Возьму колу и мороженого, а ты займи место», – сказал ему Сергей. Дальше он увидел, как на них неслась толпа. Сергей успел отскочить. Его друг – нет. Он получил удар железным прутом по спине, который разорвал ему легкое.
«Спорт-Экспресс» приводил слова проживающего в Санкт-Петербурге фаната «Спартака», который все это видел вживую:
«Когда мы с какими-то мужиками подбежали к парню, лежащему между столиками открытого кафе у выхода со «Спортивной», сначала все подумали, что парень просто перебрал дозу. Но от него никак нельзя было добиться ни слова. Ни звука. Это насторожило.
Его подняли и посадили на стул – голова запрокинулась, видимая мышечная активность нулевая. Совсем слабый пульс. Прямо у меня на глазах цвет его кожи (в первую очередь лица) стал превращаться из нормального розового в белый.
Добежал до гаишника, у которого была рация, по которой тут же через диспетчерскую вызвали «Скорую». Парня перенесли на тротуар. Его лицо уже было белым (такое впечатление, что он был в коме), пульс был очень слабым. Ртом пошла кровавая пена (именно кровавая, чтобы потом никто не говорил, что он перепил. Похоже, он получил по груди чем-то тяжелым – как я понял, у него были разорваны легкие). И остекленевший взгляд, который сложно забыть. Когда подъехала «Скорая» – а она подъехала в течение пяти минут – все закончилось».
Кем был Виталий Петухов
Он учился в восьмом классе и считался одним из лучших в классе на уроках физкультуры. Не был ни отличником, ни двоечником. Воспитывала его мама и два старших брата.
Он не был никаким агрессивным фанатом «Зенита».
Матч против «Динамо» должен был стать вторым в жизни для Петухова на «Петровском». По другим данным, он пришел на футбол впервые.
В популярном в те годы сериале «Убойная сила» есть серия, где на стадионе «Зенита» происходит убийство болельщика. Сюжет другой, но в основу сценария было положено именно убийство Петухова.
Что говорили в милиции
Сначала был слух о черепно-мозговой травме, но он не подтвердился. Затем выступил генерал милиции Николай Федоров: «По нашим предварительным данным, скончался от передозировки наркотического вещества. Кроме того, он, вероятнее всего, страдал эпилептическим заболеванием». Позже – новая версия: бронхиальная астма.
«Когда приехала в отделение, меня завели в отдельную комнату и там сообщили, что Виталик умер. Все допытывались: чем он болел - эпилепсией, астмой? Но мой ребенок был здоров!» – говорила мама. И никаким наркоманом Петухов быть не мог – он был спортсменом.
Подтверждение – от одного из очевидцев:
«Я немало пожил на белом свете и, поверьте, кое-что на своем веку повидал. От передозировки наркотиков так не умирают. Совсем не похоже это было и на приступ эпилепсии. Откуда тогда у подростка на губах выступили кровавые пузыри пены? Предполагаю, что его могли чем-то ударить в грудь и перебить легкие. Спасти его было уже невозможно, хоть «Скорая» действительно приехала быстро. Врачи посмотрели на парня и сказали: «Нам здесь уже делать нечего. Вызывайте другие службы».
Разрыв аневризмы сосуда основания головного мозга – еще одна версия, о которой тогда писал «Спорт-Экспресс». Заключение судмедэкспертизы родственникам не показали. «Следователь сказал: там написано – в результате удара тупым предметом в область шеи, но я-то видела, что там и на виске раны есть», – слова мамы. Позже она предъявила иск милиции.
«Если слухи о смерти кого-то из болельщиков окажутся правдой, динамовские фаны не будут искать себе оправданий. Скажу только, что преднамеренно никто никого убивать не собирался. Судя по всему, смертельный удар, если он вообще имел место, был нанесен случайно», – слова Шпрыгина в те дни.
Уголовное дело было возбуждено только через полгода. Убийца не найден. Вероятно, он и сам не знает, что убил человека.
Что было в тот же день
«Для многих динамовских фанов оно [убийство] стало шоком. Большинство сидели молча, переживая случившееся. У зенитовцев настроение было противоположным – они вели себя шумно, а в перерыве подошли и сказали, что на вокзале будут провожать нас с ножами», – рассказывал Шпрыгин.
На вокзале сработал ОМОН – уложил на пол пробравшихся туда фанатов «Зенита» и посадил динамовских на поезд. Так удалось избежать второго кровавого инцидента.
«Потрясен случившимся. Не укладывается в голове: как можно хладнокровно, все рассчитав, вооружиться и приехать в чужой город, чтобы напасть на безоружных, ничего не подозревающих болельщиков», – реакция Виталия Мутко.
Спустя десять лет на секторе «Динамо» появился баннер с рисунком арматуры. И с надписью: «С юбилеем, парни!»