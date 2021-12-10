Фанаты «Зенита» и «Динамо» враждуют из-за убийства 15-летнего парня. Он получил удар прутом и умер на улице, а милиция списывала на наркотики и эпилепсию

Некоторые участники событий в интервью говорят прямо: в этой драке были погибшие, в том числе и умершие от ран в больнице. Был слух, что один фанат умер после прямого попадания из ракетницы. Но официально известна одна жертва – Виталий Петухов.

Как это произошло

Вместе со своим другом Сергеем он остановился у летнего кафе у «Петровского». «Возьму колу и мороженого, а ты займи место», – сказал ему Сергей. Дальше он увидел, как на них неслась толпа. Сергей успел отскочить. Его друг – нет. Он получил удар железным прутом по спине, который разорвал ему легкое.

«Спорт-Экспресс» приводил слова проживающего в Санкт-Петербурге фаната «Спартака», который все это видел вживую:

«Когда мы с какими-то мужиками подбежали к парню, лежащему между столиками открытого кафе у выхода со «Спортивной», сначала все подумали, что парень просто перебрал дозу. Но от него никак нельзя было добиться ни слова. Ни звука. Это насторожило.

Его подняли и посадили на стул – голова запрокинулась, видимая мышечная активность нулевая. Совсем слабый пульс. Прямо у меня на глазах цвет его кожи (в первую очередь лица) стал превращаться из нормального розового в белый.

Добежал до гаишника, у которого была рация, по которой тут же через диспетчерскую вызвали «Скорую». Парня перенесли на тротуар. Его лицо уже было белым (такое впечатление, что он был в коме), пульс был очень слабым. Ртом пошла кровавая пена (именно кровавая, чтобы потом никто не говорил, что он перепил. Похоже, он получил по груди чем-то тяжелым – как я понял, у него были разорваны легкие). И остекленевший взгляд, который сложно забыть. Когда подъехала «Скорая» – а она подъехала в течение пяти минут – все закончилось».

Кем был Виталий Петухов

Он учился в восьмом классе и считался одним из лучших в классе на уроках физкультуры. Не был ни отличником, ни двоечником. Воспитывала его мама и два старших брата.

Он не был никаким агрессивным фанатом «Зенита».

Матч против «Динамо» должен был стать вторым в жизни для Петухова на «Петровском». По другим данным, он пришел на футбол впервые.

В популярном в те годы сериале «Убойная сила» есть серия, где на стадионе «Зенита» происходит убийство болельщика. Сюжет другой, но в основу сценария было положено именно убийство Петухова.