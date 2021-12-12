Новогодняя атмосфера матча «Динамо» – «Зенит»: почти полный стадион, праздник в виртуальной реальности, Дед Мороз сломал гонг

«Динамо» и «Зенит» сыграли вничью в 18-м туре РПЛ. Это матч двух лидеров сезона РПЛ, который завершился со счетом 1:1. Такой результат позволил «Зениту» уйти на зимний перерыв лидером. Отрыв от «Динамо» по-прежнему составляет два очка, от ЦСКА – восемь. «Зенит» имеет 38 очков за 18 матчей. Разница мячей – 44:20.

Со стороны «Динамо» этот матч был важен со стороны его проведения. 1 декабря РПЛ официально подтвердила, что теперь в Москве согласовано 70% заполняемости стадиона. За это время в Москве еще не было матчей с топ-вывеской. «Динамо» по-особенному готовилось к игре с «Зенитом». Был даже специальный промо-ролик, где игра называлась матчем года.

Перед матчем «Динамо» – «Зенит» ожидалось, что на него придут около 17 тысяч болельщиков. Еще раньше увеличению посещаемости отдельно порадовался тренер Сандро Шварц: «Когда на трибунах большее количество болельщиков нас поддерживает, мы чувствуем эту поддержку. Стадион нас гонит вперед, нас это всегда воодушевляет, мы этому очень рады».