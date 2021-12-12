Новогодняя атмосфера матча «Динамо» – «Зенит»: почти полный стадион, праздник в виртуальной реальности, Дед Мороз сломал гонг
«Динамо» и «Зенит» сыграли вничью в 18-м туре РПЛ. Это матч двух лидеров сезона РПЛ, который завершился со счетом 1:1. Такой результат позволил «Зениту» уйти на зимний перерыв лидером. Отрыв от «Динамо» по-прежнему составляет два очка, от ЦСКА – восемь. «Зенит» имеет 38 очков за 18 матчей. Разница мячей – 44:20.
Со стороны «Динамо» этот матч был важен со стороны его проведения. 1 декабря РПЛ официально подтвердила, что теперь в Москве согласовано 70% заполняемости стадиона. За это время в Москве еще не было матчей с топ-вывеской. «Динамо» по-особенному готовилось к игре с «Зенитом». Был даже специальный промо-ролик, где игра называлась матчем года.
Перед матчем «Динамо» – «Зенит» ожидалось, что на него придут около 17 тысяч болельщиков. Еще раньше увеличению посещаемости отдельно порадовался тренер Сандро Шварц: «Когда на трибунах большее количество болельщиков нас поддерживает, мы чувствуем эту поддержку. Стадион нас гонит вперед, нас это всегда воодушевляет, мы этому очень рады».
В матче против «Зенита» воодушевление долго не работало. «Динамо» в первом тайме – грусть:
- Пенальти, который не забил Клаудиньо.
- Гол Клаудиньо с передачи Караваева.
- Ноль угловых и ударов в створ ворот, провал по владению.
Главным футбольным событием второго тайма стал гол Дмитрия Скопинцева. Это его первый мяч за весь сезон. Но вокруг футбола все было гораздо ярче. Например, Дед Мороз разбил гонг посохом (мы показали фото в начале материала). Это вызвало кучу реакций от фанатов:
«Динамо» рассказывало в соцсетях о виртуальной реальности. При сканировании кода активировались новогодние лампочки, появлялась елка, Дед Мороз на велосипеде и маленькие мячики. Так это выглядело:
Трибуны разогревались. Стадион оказался заполнен даже в -7 (эту температуру на градуснике показало «Динамо»). Журналист Сергей Егоров показал в телеграм-канале момент, где на трибуну пришел бывший футболист «Динамо» Кирилл Панченко.
В момент незабитого пенальти Сандро Шварц повернулся к трибунам и попросил их вести себя поактивнее. На этом кадре видно, что поддержка у «Динамо» была все это время. Зацените эмоции Шунина и фанатов с трибуны за воротами:
Еще болельщики «Динамо» показали баннер в честь столетия со дня рождения Юрия Никулина. Пришли на арену и такие необычные фанаты:
Перед матчем мы подробно рассказывали о ситуации с травмированными игроками. «Динамо» потеряло ключевого полузащитника Шиманьски, «Зенит» – Ракицкого, Дзюбу и Малкома. Уже во время матча «Динамо» и «Зенита» травмы получили Вендел и Малком. Оба не вышли на второй тайм в составе «Зенита». Все это повлияло на результат.
Все события матча: