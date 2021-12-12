Лидеры РПЛ вышли на матч без четырех топ-игроков. «Зенит» потерял Дзюбу и Азмуна, «Динамо» – главного полузащитника

Ярослав Ракицкий («Зенит»). Главный защитник «Зенита» в первой части сезона. Он сыграл в 15 матчах, а по результативности (1+3) уже перекрыл показатели прошлого года. Ракицкий не попал на игру с «Динамо» из-за перебора желтых карточек. Он получил четвертое предупреждение в игре «Зенита» и «Ростова», когда спорил из-за гола Комличенко.

Сердар Азмун («Зенит»). Он мелькает в новостях со стороны возможного перехода в «Лион». Но Азмун не доиграл матч с «Челси» – его заменил именно Дзюба. Позже Семак на пресс-конференции сказал, что Азмун получил травму (но серьезность не подтвердил). Там же говорил о травме Вендела. Тот восстановился к «Динамо» и вышел в стартовом составе.

Артем Дзюба («Зенит»). Самая неожиданная потеря, о которой никто не думал. В матче с «Челси» Артем Дзюба получил травму колена. Об этом первым написал «Чемпионат», а позже подтвердили другие источники. Журналист Гоша Чернов даже напомнил момент, когда Дзюба мог получить эту травму. Все произошло на 88-й минуты игры «Зенит» – «Челси».

Себастьян Шиманьски («Динамо»). Мы подробно рассказывали о моменте, когда Шиманьски травмировался в столкновении с Кротовым. До этой травмы Шимански был ключевым игроком «Динамо» в сезоне: он забил пять голов и сделал шесть голевых передач. Перед игрой с «Зенитом» был такой твит от «Динамо»: «Будем биться! За Себу, за лидерство, за родные цвета».