Лидеры РПЛ вышли на матч без четырех топ-игроков. «Зенит» потерял Дзюбу и Азмуна, «Динамо» – главного полузащитника
«Динамо» и «Зенит» встретились в заключительном туре осенне-зимней части сезона РПЛ. Это игра двух лидеров турнирной таблицы, но она состоялась без лучших игроков обеих команд. Ищите в составах фамилии, которых там не хватает. По некоторым игрокам была ясность еще до матча, но в «Зените» есть и неожиданные потери перед игрой.
Ярослав Ракицкий («Зенит»). Главный защитник «Зенита» в первой части сезона. Он сыграл в 15 матчах, а по результативности (1+3) уже перекрыл показатели прошлого года. Ракицкий не попал на игру с «Динамо» из-за перебора желтых карточек. Он получил четвертое предупреждение в игре «Зенита» и «Ростова», когда спорил из-за гола Комличенко.
Сердар Азмун («Зенит»). Он мелькает в новостях со стороны возможного перехода в «Лион». Но Азмун не доиграл матч с «Челси» – его заменил именно Дзюба. Позже Семак на пресс-конференции сказал, что Азмун получил травму (но серьезность не подтвердил). Там же говорил о травме Вендела. Тот восстановился к «Динамо» и вышел в стартовом составе.
Артем Дзюба («Зенит»). Самая неожиданная потеря, о которой никто не думал. В матче с «Челси» Артем Дзюба получил травму колена. Об этом первым написал «Чемпионат», а позже подтвердили другие источники. Журналист Гоша Чернов даже напомнил момент, когда Дзюба мог получить эту травму. Все произошло на 88-й минуты игры «Зенит» – «Челси».
Себастьян Шиманьски («Динамо»). Мы подробно рассказывали о моменте, когда Шиманьски травмировался в столкновении с Кротовым. До этой травмы Шимански был ключевым игроком «Динамо» в сезоне: он забил пять голов и сделал шесть голевых передач. Перед игрой с «Зенитом» был такой твит от «Динамо»: «Будем биться! За Себу, за лидерство, за родные цвета».
Прошлый матч «Зенита» и «Динамо» проходил 29 октября. Все эти топ-игроки участвовали в той игре. Азмун отдал голевой пас на гол Вендела, Дзюба и Ракицкий забили сами. Шиманьски сыграл 68 минут. Когда он заменился, «Динамо» пропустило еще два гола. Тот матч завершился разгромной победой «Зенита» со счетом 4:1.
Из-за травм Дзюбы и Азмуна в стартовый состав «Зенита» сейчас попал Мостовой. Он сыграл 90 минут против «Нижнего Новгорода», но потом была серия из четырех выходов на замену в матчах всех турниров. Для результативных действий Мостовому хватало и появлений со скамейки. Против ЦСКА он вышел только на 88-й минуте, но даже за это время забил гол.
Сандро Шварц рассказал, что медицинский штаб «Динамо» подводил Шиманьски к игре. Тот вышел на тренировку за сутки до игры, попробовал, но тренерский штаб решил им не рисковать.
Сергей Семак перед новой игрой «Динамо» и «Зенита» напомнил о дисквалификации Ракицкого. И детально прояснил ситуацию по отсутствию Дзюбы и Азмуна: «У одного – голеностоп, у другого – колено. Поэтому оба не могут помочь команде в сегодняшнем матче». Фанатов матча больше всего волнует именно их непопадание в заявку. Оба – лучшие бомбардиры «Зенита» в сезоне.
Главные события матча: