Сколько «Зенит» заработал за групповой этап Лиги чемпионов 💰

«Зенит» занял третье место на групповом этапе Лиги чемпионов. За шесть матчей клуб набрал пять очков. Результаты: победа и ничья с «Мальме», ничья с «Челси». От этих показателей напрямую зависят деньги «Зенита» за выступление в группе Лиги чемпионов. УЕФА подробно объяснял распределение доходов на новый сезон еще перед прошлым финалом турнира.

В сезоне-2021/22 доходы в Лиге чемпионов распределяются так:

💵 Плата за участие – 15,64 млн евро.

💵 Каждая победа в группе – 2,8 млн евро.

💵 Каждая ничья в группе – 930 тысяч евро.

Эти показатели вместе принесли «Зениту» 20,3 млн евро. Выход в 1/8 финала добавил бы к этой сумме еще почти 10 млн евро, но «Зенит» снова не прошел дальше группового этапа. Зато 20,3 млн евро не останутся итоговой наградой за выступление клуба в Лиге чемпионов. Еще к ней добавятся выплаты за рейтинг десятилетия и часть доходов от прав на трансляции.