Сколько «Зенит» заработал за групповой этап Лиги чемпионов 💰
«Зенит» занял третье место на групповом этапе Лиги чемпионов. За шесть матчей клуб набрал пять очков. Результаты: победа и ничья с «Мальме», ничья с «Челси». От этих показателей напрямую зависят деньги «Зенита» за выступление в группе Лиги чемпионов. УЕФА подробно объяснял распределение доходов на новый сезон еще перед прошлым финалом турнира.
В сезоне-2021/22 доходы в Лиге чемпионов распределяются так:
💵 Плата за участие – 15,64 млн евро.
💵 Каждая победа в группе – 2,8 млн евро.
💵 Каждая ничья в группе – 930 тысяч евро.
Эти показатели вместе принесли «Зениту» 20,3 млн евро. Выход в 1/8 финала добавил бы к этой сумме еще почти 10 млн евро, но «Зенит» снова не прошел дальше группового этапа. Зато 20,3 млн евро не останутся итоговой наградой за выступление клуба в Лиге чемпионов. Еще к ней добавятся выплаты за рейтинг десятилетия и часть доходов от прав на трансляции.
Значение рейтинга десятилетия мы объясняли в прошлом сезоне, когда рассказывали о выступлении «Краснодара» в еврокубках. Тогда рейтинг десятилетия позволил «Зениту» опередить все русские клубы по доходам в Европе, хотя результаты «Краснодара» было намного лучше. Важно: на сайте УЕФА есть даже отдельная таблица с рейтингом десятилетия.
Эта таблица формируется по итогам выступления клубов в Лиге чемпионов за последние десять сезонов – начисляются очки. УЕФА отдельно поясняет, что рейтинг используется только при подсчете бонусов. Каждый клуб получает отдельный номер (от 1 до 32). «Зенит» изначально находился на общем 20-м месте, но не все клубы из таблицы сейчас участвуют в Лиге чемпионов.
«Арсенал», «Наполи» и «Тоттенхэм» остались без Лиги чемпионов на этот сезон. Поэтому «Зенит» временно перешел на 17-е место в рейтинге десятилетия. И получил за него 16 акций. Их количество считается от обратного: худший клуб рейтинга (32-й) имеет одну акцию, лучший – 32. У каждой акции есть фиксированная сумма. В сезоне-2021/22 она составляет 1,137 млн евро.
Дальше эти две цифры перемножаются: 1,137*16 = 18,192 млн евро. Эту сумму уже сейчас можно прибавлять к доходам «Зенита» за Лигу чемпионов. Получается, что гарантированный заработок «Зенита» за еврокубковый сезон составляет 20,3+18,192 = 38,492 млн евро. Даже такая сумма уже больше доходов «Зенита» за прошлую Лигу чемпионов. Там было 35 миллионов.
И это еще не все. К 38,5 млн евро добавятся доходы от телеправ, но здесь точной цифры нет. УЕФА объяснил зависимость этих денег от пяти факторов: доходы УЕФА, состав клубов в Лиге чемпионов, количество клубов из страны, место клуба в чемпионате прошлого сезона, результаты в Лиге чемпионов. Сумма определяется отдельно в обсуждении с каждой командой.
Мы посчитали деньги «Зенита» за Лигу чемпионов, но еврокубки для него не заканчиваются. С этого сезона УЕФА добавил Лигу конференций и поменял все форматы еврокубков. Теперь третье место в группе Лиги чемпионов отправляет «Зенит» в стыковые матчи. Соперник – команда со второго места группы Лиги Европы. Победитель попадет в 1/8 финала Лиги Европы.
Деньги за Лигу Европы мы посчитаем отдельно, когда «Зенит» завершит выступление в еврокубках. Уже известно, что попадание в стыковые матчи ЛЕ гарантирует «Зениту» дополнительные 500 тысяч евро.
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