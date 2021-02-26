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#Краснодар #Футбол #Лига Европы #Лига чемпионов

Сколько «Краснодар» заработал в Европе как самый успешный русский клуб сезона

3 часа назад
Александр Плеханов

Официальный сайт «Краснодара»

«Краснодар» – единственный клуб из России, который имеет победу в основной сетке еврокубков. Гол Маркуса Берга стал победным для «Краснодара» в матче с «Ренном». Он принес «Краснодару» 2,7 миллиона евро – лучшую цифру по доходам за один конкретный матч. Каждая ничья в Лиге чемпионов дала еще по 900 тысяч евро.

Лига чемпионов – главный европейский турнир не только по статусу. Даже за групповой этап клубы зарабатывают десятки миллионов евро. Результаты «Краснодара» в группе Лиги чемпионов: победа, две ничьи, три поражения. За третье место на групповом этапе «Краснодар» заработал 27,5 миллиона евро. «СЭ» пишет, что «Зенит» получил больше – 35 миллионов.

В Лиге чемпионов «Зенит» имел худшие показатели из русских клубов, но опередил «Краснодар» по доходам. Все из-за рейтинга десятилетия, который тоже добавляет денег. «Зенит» занимает в клубном рейтинге 16-е место. Это гарантировало ему дополнительные 18 миллионов евро – они не зависели от результатов. «Краснодар» получил таким образом только 7 миллионов.

Понятная раскладка по доходам: бонус за участие (15,25) + результаты в группе + рейтинг + доходы от трансляций (не сейчас).

Официальный сайт «Краснодара»

Весной «Краснодар» попал в 1/16 финала Лиги Европы. Официальный сайт УЕФА рассказывал, что каждому клубу на этой стадии гарантируются 500 тысяч евро. Выход в 1/8 финала стоил бы еще 1,1 миллиона евро. «Краснодар» проиграл «Динамо» З оба матча в плей-офф Лиги Европы. 500 тысяч евро – единственный доход «Краснодара» за этот турнир.

Общий заработок «Краснодара» в еврокубках сезона-2020/21 – 28 миллионов евро. Когда Лига чемпионов и Лига Европы завершатся, «Краснодару» добавится часть доходов от продажи телеправ. Даже без них этот сезон стал рекордным по доходам за еврокубки для «Краснодара». В сезоне-2019/20 он заработал за Лигу Европы только 11,6 миллиона евро.

В следующем сезоне у «Краснодара» с этим могут быть проблемы с доходами от еврокубков. Сейчас клуб занимает седьмое место в чемпионате России. Отставание от второго – семь очков. В сезоне-2021/22 от России в Лиге чемпионов сыграют две команды. Еще три – в Лиге конференций (2) и Лиге Европы (1). Лига конференций - новый еврокубок.

Какие команды вышли в 1/8 финала Лиги Европы

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