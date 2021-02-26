Сколько «Краснодар» заработал в Европе как самый успешный русский клуб сезона

«Краснодар» – единственный клуб из России, который имеет победу в основной сетке еврокубков. Гол Маркуса Берга стал победным для «Краснодара» в матче с «Ренном». Он принес «Краснодару» 2,7 миллиона евро – лучшую цифру по доходам за один конкретный матч. Каждая ничья в Лиге чемпионов дала еще по 900 тысяч евро.

Лига чемпионов – главный европейский турнир не только по статусу. Даже за групповой этап клубы зарабатывают десятки миллионов евро. Результаты «Краснодара» в группе Лиги чемпионов: победа, две ничьи, три поражения. За третье место на групповом этапе «Краснодар» заработал 27,5 миллиона евро. «СЭ» пишет, что «Зенит» получил больше – 35 миллионов.

В Лиге чемпионов «Зенит» имел худшие показатели из русских клубов, но опередил «Краснодар» по доходам. Все из-за рейтинга десятилетия, который тоже добавляет денег. «Зенит» занимает в клубном рейтинге 16-е место. Это гарантировало ему дополнительные 18 миллионов евро – они не зависели от результатов. «Краснодар» получил таким образом только 7 миллионов.

Понятная раскладка по доходам: бонус за участие (15,25) + результаты в группе + рейтинг + доходы от трансляций (не сейчас).