Матвей Сафонов
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Евгений Городов
Краснодар
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#Матвей Сафонов #Футбол #РПЛ #Краснодар #Лига Европы #Евгений Городов

Сафонов пропал из-за травмы. Пропустил сборы, до сих пор лечится, а потом может сыграть в ФНЛ

50 минут назад

Неожиданность дня – «Краснодар» убрал своего основного голкипера Матвея Сафонова из заявки на сезон РПЛ. «Краснодар» включил его в заявку в ФНЛ, что позволяет ему также участвовать в матчах Премьер-лиги. Но это позже, пока что главная задача – восстановиться после травмы, полученной в конце 2020-го.

AFLO/Global Look Press

Сафонов давно не играет за «Краснодар»: в Лиге чемпионов его даже менял Городов

Последний матч в 2020-м Матвей Сафонов сыграл 5 декабря – вышел в матче РПЛ против «Ротора», отыграл 90 минут и пропал:

  • В Премьер-лиге он пропустил два матча – против «Уфы» и «Локомотива».
  • В Лиге чемпионов он тоже пропускал встречу – в игре против «Челси» в воротах «Краснодара» был Евгений Городов.
  • Причина – травма. На Transfermarkt никак не описан характер повреждения: «Неизвестная травма».

«Краснодар» тоже не называет травму. Заявка за вторую команду – необходимая помощь при восстановлении

Впервые о травме Сафонова Мурад Мусаев сказал 9 декабря:

«Сафонов получил травму на предматчевой тренировке. Поле было не очень хорошего качества. В середине тренировки у него поехала нога. Этот год для него закончен».

Сафонов не вернулся даже на сборах. Там «Краснодар» наигрывал Городова. Перед матчем с «Динамо» З в 1/16 финала Лиги Европы «Краснодар» убрал его из заявки на сезон РПЛ.

Мурад Мусаев говорил:

«Мы решили перезаявить его во вторую команду, чтобы ему быстрее прийти в тонус. У нас есть такая практика».

На данный момент, по словам Мусаева, клуб ожидает возвращения Сафонова в общую группу. Про практику – аналогичная ситуация со Стоцким. Возможно, «Краснодар» даст возможность поиграть в ФНЛ за вторую команду (Мусаев сказал про пару матчей) после полноценного восстановления – для набора формы.

Дальше Сафонов сможет спокойно сыграть в РПЛ, потому что есть сквозная заявка, позволяющая сыграть в двух лигах за сезон.

официальный сайт «Краснодара»

А что с другими голкиперами «Краснодара»?

Пока Сафонова нет, есть несколько вариантов:

1. Его главный сменщик – Евгений Городов. Он перешел в «Краснодар» 5 августа 2020-го. С того момента Городов сыграл шесть матчей в этом сезоне во всех турнирах – пропустил четыре мяча.

2. Есть молодые вратари Сергей Ещенко и Денис Адамов. Адамов провел три матча за основу «Краснодара», Ещенко не играл за взрослую команду вообще. Оба попали в состав на матч ЛЕ против загребского «Динамо».

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