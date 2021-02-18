Сафонов пропал из-за травмы. Пропустил сборы, до сих пор лечится, а потом может сыграть в ФНЛ

Сафонов давно не играет за «Краснодар»: в Лиге чемпионов его даже менял Городов

Последний матч в 2020-м Матвей Сафонов сыграл 5 декабря – вышел в матче РПЛ против «Ротора», отыграл 90 минут и пропал:

В Премьер-лиге он пропустил два матча – против «Уфы» и «Локомотива».

В Лиге чемпионов он тоже пропускал встречу – в игре против «Челси» в воротах «Краснодара» был Евгений Городов.

Причина – травма. На Transfermarkt никак не описан характер повреждения: «Неизвестная травма».

«Краснодар» тоже не называет травму. Заявка за вторую команду – необходимая помощь при восстановлении

Впервые о травме Сафонова Мурад Мусаев сказал 9 декабря:

«Сафонов получил травму на предматчевой тренировке. Поле было не очень хорошего качества. В середине тренировки у него поехала нога. Этот год для него закончен».

Сафонов не вернулся даже на сборах. Там «Краснодар» наигрывал Городова. Перед матчем с «Динамо» З в 1/16 финала Лиги Европы «Краснодар» убрал его из заявки на сезон РПЛ.

Мурад Мусаев говорил:

«Мы решили перезаявить его во вторую команду, чтобы ему быстрее прийти в тонус. У нас есть такая практика».

На данный момент, по словам Мусаева, клуб ожидает возвращения Сафонова в общую группу. Про практику – аналогичная ситуация со Стоцким. Возможно, «Краснодар» даст возможность поиграть в ФНЛ за вторую команду (Мусаев сказал про пару матчей) после полноценного восстановления – для набора формы.

Дальше Сафонов сможет спокойно сыграть в РПЛ, потому что есть сквозная заявка, позволяющая сыграть в двух лигах за сезон.