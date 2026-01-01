Евгений Городов

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Городов отбил 18 пенальти за карьеру. Один из них – в игре с «Локомотивом»
#Евгений Городов
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«Краснодар» дважды проиграл и вылетел из Кубка России. В этих матчах – постоянные ошибки Городова
#Евгений Городов
Сафонов пропал из-за травмы. Пропустил сборы, до сих пор лечится, а потом может сыграть в ФНЛ
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Вся боль «Локомотива» – в разгроме от «Краснодара». Таких крупных поражений в РПЛ еще не было
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