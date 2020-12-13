Вся боль «Локомотива» – в разгроме от «Краснодара». Таких крупных поражений в РПЛ еще не было
«Локомотив» проиграл «Краснодару» со счетом 0:5. С таким же результатом «Краснодар» до этого разгромил «Ротор». «Локомотив» так крупно не проигрывал никогда в истории РПЛ. Это стало повторением худшего результата клуба во всех турнирах. В 1995 году «Бавария» разгромила «Локомотив» с разницей в пять голов в матче Кубка УЕФА.
⚽️ По сезону у «Локомотива» был провальный матч с «Динамо» (1:5). Тогда «Локомотив» заканчивал матч вдевятером, сейчас – в полном составе.
⚽️ Николич ссылается на статистику и говорит, что команды играли на равных: «Удары и владение – почти одинаково, а результат 5:0. Надо подумать об этом, почему так».
⚽️ В декабре «Локомотив» провел четыре матча во всех турнирах. Результат: три поражения и одна победа. В них клуб пропустил 11 голов, забил всего четыре.
⚽️ После 18 туров «Локомотив» имеет отрицательную разницу мячей – 19:22. Отставание в таблице от лидирующего «Зенита» выросло до десяти очков. «Краснодар» отстает от «Локо» на очко.
⚽️ Маркус Берг оформил дубль и стал лучшим игроком матча. В РПЛ он не забивал с 8 ноября. В тот день «Краснодар» проиграл «Зениту», а Берг реализовал пенальти.
⚽️ Антон Миранчук не забил уже второй пенальти в сезоне. До этого у него был промах в матче с «Ротором» (1:2). Именно с той игры началась неудачная серия «Локомотива» в РПЛ.
⚽️ «Локомотив» испытывает проблемы с составом. В заявке на игру с «Баварией» было всего пять запасных. На «Краснодар» – 12, но большинство игроков подняты из молодежной команды.
⚽️ Тренер «Краснодара» Мусаев назвал главной причиной такого результата именно качественные замены. У «Локомотива» со скамейки вышли только Куликов и Иосифов.
⚽️ «Локомотив» ни при каких раскладах не поднимется в тройку перед зимней паузой. До нее остается только игра с «Химками». У «Химок» пять побед в семи последних играх.
⚽️ Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус добил команду шуткой в твиттере. Это отсылка к владельцу «Краснодара» Сергею Галицкому, который ранее владел акциями «Магнита».