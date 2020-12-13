Вся боль «Локомотива» – в разгроме от «Краснодара». Таких крупных поражений в РПЛ еще не было

⚽️ По сезону у «Локомотива» был провальный матч с «Динамо» (1:5). Тогда «Локомотив» заканчивал матч вдевятером, сейчас – в полном составе.

⚽️ Николич ссылается на статистику и говорит, что команды играли на равных: «Удары и владение – почти одинаково, а результат 5:0. Надо подумать об этом, почему так».

⚽️ В декабре «Локомотив» провел четыре матча во всех турнирах. Результат: три поражения и одна победа. В них клуб пропустил 11 голов, забил всего четыре.

⚽️ После 18 туров «Локомотив» имеет отрицательную разницу мячей – 19:22. Отставание в таблице от лидирующего «Зенита» выросло до десяти очков. «Краснодар» отстает от «Локо» на очко.

⚽️ Маркус Берг оформил дубль и стал лучшим игроком матча. В РПЛ он не забивал с 8 ноября. В тот день «Краснодар» проиграл «Зениту», а Берг реализовал пенальти.