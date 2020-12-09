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#Локомотив #Лига чемпионов #Футбол #Бавария #Александр Сильянов #Андрей Савин #Антон Коченков #Виталий Лысцов #Максим Мухин #Никита Иосифов

«Локомотив» взял на игру с «Баварией» пять запасных. Двое из них еще никогда не играли за клуб

09 декабря, 23:17
Александр Плеханов

Никита Иосифов

«Локомотив»

Перед последним туром группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» сохранил шансы только на Лигу Европы. Для этого нужна победа над «Баварией» и хотя бы ничья в параллельном матче. Перед игрой Николич объяснял: «Нам же не хватает множества футболистов. Все, кто здоров, прилетели в Мюнхен».

«Локомотив» привез на игру пять запасных. Кто они?

  • Антон Коченков. Второй вратарь «Локомотива». В этом сезоне провел три матча в РПЛ, в двух из них не пропустил.
  • Андрей Савин. Еще один вратарь, 21 год. Играет за «Казанку» в ПФЛ. За сезон пропустил 12 голов в восьми играх.
  • Виталий Лысцов. Воспитанник «Локомотива», который этим летом вернулся в клуб. Центральный защитник, провел три матча в РПЛ.
  • Александр Сильянов. Еще один защитник. Забил за «Казанку» два гола в ПФЛ. До лета 2019-го был в академии ЦСКА.
  • Никита Иосифов. 19-летний полузащитник. Уже выходил за взрослый состав в трех матчах РПЛ. В среднем играл по три минуты, но получил желтую карточку.

В игре с «Рубином» на поле были Мурило, Крыховяк и Лисакович. Там же в основе выходил 19-летний Максим Мухин. Еще был заявлен Петухов, а на замену появился Титков. Никого из них не оказалось в заявке на игру с «Баварией». Директор «Локомотива» по связям с общественностью Кирилл Брейдо так написал о ситуации в твиттере

Николич жаловался на отсутствие игроков еще перед игрой с «Зальцбургом»: «У нас появились трудности, просто нет игроков в опорной зоне, выпустили всех здоровых на поле. Как говорили раньше, надо с этим справляться и решать задачу, а не плакать. Ситуация далека от идеальной, но я всегда уверен в своей команде».

В «Локомотиве» давно травмированы Федор Смолов и Дмитрий Баринов. В игре с «Зальцбургом» из-за травмы вылетел Зе Луиш. Жемалетдинов последний раз попадал в заявку как раз на игру с «Зальцбургом», где остался в запасе. Лысов не может играть из-за проблем с сосудами. По Крыховяку и Лисаковичу «Локомотив» ничего не объяснял.

«РБ-Спорт» пишет, что Крыховяк, Куликов, Лисакович и Мухин сдали сомнительные тесты на коронавирус. Поэтому и пропускают игру с «Баварией». До конца года у «Локомотива» остаются матчи РПЛ с «Краснодаром» и «Химками».

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