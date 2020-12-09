«Локомотив» взял на игру с «Баварией» пять запасных. Двое из них еще никогда не играли за клуб
Перед последним туром группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» сохранил шансы только на Лигу Европы. Для этого нужна победа над «Баварией» и хотя бы ничья в параллельном матче. Перед игрой Николич объяснял: «Нам же не хватает множества футболистов. Все, кто здоров, прилетели в Мюнхен».
«Локомотив» привез на игру пять запасных. Кто они?
- Антон Коченков. Второй вратарь «Локомотива». В этом сезоне провел три матча в РПЛ, в двух из них не пропустил.
- Андрей Савин. Еще один вратарь, 21 год. Играет за «Казанку» в ПФЛ. За сезон пропустил 12 голов в восьми играх.
- Виталий Лысцов. Воспитанник «Локомотива», который этим летом вернулся в клуб. Центральный защитник, провел три матча в РПЛ.
- Александр Сильянов. Еще один защитник. Забил за «Казанку» два гола в ПФЛ. До лета 2019-го был в академии ЦСКА.
- Никита Иосифов. 19-летний полузащитник. Уже выходил за взрослый состав в трех матчах РПЛ. В среднем играл по три минуты, но получил желтую карточку.
В игре с «Рубином» на поле были Мурило, Крыховяк и Лисакович. Там же в основе выходил 19-летний Максим Мухин. Еще был заявлен Петухов, а на замену появился Титков. Никого из них не оказалось в заявке на игру с «Баварией». Директор «Локомотива» по связям с общественностью Кирилл Брейдо так написал о ситуации в твиттере:
Николич жаловался на отсутствие игроков еще перед игрой с «Зальцбургом»: «У нас появились трудности, просто нет игроков в опорной зоне, выпустили всех здоровых на поле. Как говорили раньше, надо с этим справляться и решать задачу, а не плакать. Ситуация далека от идеальной, но я всегда уверен в своей команде».
В «Локомотиве» давно травмированы Федор Смолов и Дмитрий Баринов. В игре с «Зальцбургом» из-за травмы вылетел Зе Луиш. Жемалетдинов последний раз попадал в заявку как раз на игру с «Зальцбургом», где остался в запасе. Лысов не может играть из-за проблем с сосудами. По Крыховяку и Лисаковичу «Локомотив» ничего не объяснял.
«РБ-Спорт» пишет, что Крыховяк, Куликов, Лисакович и Мухин сдали сомнительные тесты на коронавирус. Поэтому и пропускают игру с «Баварией». До конца года у «Локомотива» остаются матчи РПЛ с «Краснодаром» и «Химками».