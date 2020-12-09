«Локомотив» взял на игру с «Баварией» пять запасных. Двое из них еще никогда не играли за клуб

Николич жаловался на отсутствие игроков еще перед игрой с «Зальцбургом»: «У нас появились трудности, просто нет игроков в опорной зоне, выпустили всех здоровых на поле. Как говорили раньше, надо с этим справляться и решать задачу, а не плакать. Ситуация далека от идеальной, но я всегда уверен в своей команде».

В «Локомотиве» давно травмированы Федор Смолов и Дмитрий Баринов. В игре с «Зальцбургом» из-за травмы вылетел Зе Луиш. Жемалетдинов последний раз попадал в заявку как раз на игру с «Зальцбургом», где остался в запасе. Лысов не может играть из-за проблем с сосудами. По Крыховяку и Лисаковичу «Локомотив» ничего не объяснял.

«РБ-Спорт» пишет, что Крыховяк, Куликов, Лисакович и Мухин сдали сомнительные тесты на коронавирус. Поэтому и пропускают игру с «Баварией». До конца года у «Локомотива» остаются матчи РПЛ с «Краснодаром» и «Химками».