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#Михаил Лысов #Футбол #РПЛ #Локомотив #Уфа

«Локомотив» вышел в специальных футболках в поддержку Лысова. Тот не играет из-за проблем с сосудами

17 октября, 18:16
Александр Плеханов

Михаил Лысов и Гжегож Крыховяк.

ФК «Локомотив»

Михаил Лысов – один из главных молодых игроков «Локомотива». Он попал в состав и много играл еще при Семине. Лысов стал основным в сезоне-2017/18, когда провел 13 матчей и сделал ассист в РПЛ. В этом сезоне все не так хорошо: шесть матчей в запасе и выход на 75 минут в проигранной встрече с «Ахматом».

Лысову 22 года. Его контракт с «Локомотивом» действует до лета 2021 года. Transfermarkt прямо сейчас оценивает Лысова в миллион евро, хотя раньше он стоил больше. 14 сентября Лысов в последний раз мелькнул на скамейке «Локо», а дальше вообще пропал из заявки. Позже оказалось, что у него серьезные проблемы со здоровьем.

«Локомотив» написал: «В конце сентября у Михаила Лысова были обнаружены проблемы с сосудами. После тщательных обследований и консультаций с врачами медицинским штабом было решено исключить занятия спортом на несколько месяцев. В этот период Михаил будет находиться под наблюдением сосудистых хирургов».

Матч с «Уфой» оказался первым для «Локомотива» после этого сообщения. Команда вышла в специальных футболках, чтобы поддержать Лысова: «Миша, мы с тобой!»

твиттер «Локомотива»

твиттер «Локомотива»

Важность Лысова для «Локомотива» подчеркивал еще Илья Геркус. Именно при нем Лысов продлял контракт с клубом.

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