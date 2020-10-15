«Локо» заплатил за молодого узбека миллион евро, сразу сдал в аренду (лимит) и, возможно, платит ему зп в новом клубе

Кто это такой вообще?

Этим летом «Локо» взял Жасура Жалолиддинова. Знакомьтесь: дебютировал во взрослом футболе в 17 (в родном «Бунедкоре»), за полтора года сыграл 32 матча, забил три гола и отдал три ассиста. Еще попал в список 60 лучших юниоров 2002 года рождения от The Guardian (там еще были Фати, Фабиу Силва, Эспозито и Камавинга, о котором у нас недавно вышел текст).

Его красиво рекламировал агент Юрий Белоус:

«Это самый талантливый футболист своего возраста, он входит в пятерку лучших футболистов Азии. На мой взгляд, этот футболист сильнее Жоау Мариу».

Все это к июлю-2020 подняло трансферную стоимость Жалолиддинова в 12 раз (с 50 тысяч евро до 700). И привлекло «Локомотив». 1 августа Жасур Жалолиддинов перешел в «Локо» за 900 тысяч евро – так говорит Transfermarkt. Возможно, в реальности сумма значительно выше.