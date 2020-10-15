«Локо» заплатил за молодого узбека миллион евро, сразу сдал в аренду (лимит) и, возможно, платит ему зп в новом клубе
Кто это такой вообще?
Этим летом «Локо» взял Жасура Жалолиддинова. Знакомьтесь: дебютировал во взрослом футболе в 17 (в родном «Бунедкоре»), за полтора года сыграл 32 матча, забил три гола и отдал три ассиста. Еще попал в список 60 лучших юниоров 2002 года рождения от The Guardian (там еще были Фати, Фабиу Силва, Эспозито и Камавинга, о котором у нас недавно вышел текст).
Его красиво рекламировал агент Юрий Белоус:
«Это самый талантливый футболист своего возраста, он входит в пятерку лучших футболистов Азии. На мой взгляд, этот футболист сильнее Жоау Мариу».
Все это к июлю-2020 подняло трансферную стоимость Жалолиддинова в 12 раз (с 50 тысяч евро до 700). И привлекло «Локомотив». 1 августа Жасур Жалолиддинов перешел в «Локо» за 900 тысяч евро – так говорит Transfermarkt. Возможно, в реальности сумма значительно выше.
Дальше – микродетектив. Из-за него «Локо» разбирался с лигой Узбекистана и не определился с «Тамбовом» в медиа, кто платит зарплату
Есть два инсайда.
Первый – от «Чемпионата». На самом деле Жалолиддинов перешел в «Локо» на правах свободного агента. Клуб заплатил «Бунедкору» 100 тысяч евро и еще 900 отправил агентам.
Второй – от «Евроспорта». Вознаграждение агента то же – 900 тысяч, а «Бунедкору» досталось 350 тысяч евро.
Историю про переезд Жалолиддинов на правах свободного агента подтверждают события, которые начались сразу после трансфера. Узбекская лига обратилась в Федерацию футбола с просьбой расследовать трансфер.
Как говорит лига, «Бунедкор» вовремя не представил документ о расторжении контракта. Более того: лига отправила в клуб два запроса, но так и не получила ответа. То есть на момент объявления «Локомотивом» Жалолиддинов еще был игроком «Бунедкора».
Потом стороны замяли конфликт замяли – лига Узбекистана получила все необходимые документы.
Что было дальше с Жалолиддиновым:
• «Локо» заявил Жалолиддинова на сезон РПЛ. На тот момент в заявке команды уже было восемь легионеров.
• Спустя месяц «Локомотив» отзаявил Жалолиддинова и внес Луку Джорджевича вместо него.
• Еще через месяц «Локомотив» отдал Жалолиддинова в аренду «Тамбову» и будет выплачивать зарплату Жалолиддинова сам.
Слишком странный трансфер «Локо»: агрессивный легионер из Серии B, который часто ошибается
«Локомотив» попытался это опровергнуть. Заместитель спортдира «Локо» Андрей Лосюк:
«Видел заявление коллеги Худякова (спортивный директор «Тамбова», который сказал, что «Локо» будет выплачивать зарплату Жалолиддинову). Думаю, он допустил неточность, объявив финансовые взаимоотношения между «Локо» и «Тамбовом».
Уходя в аренду, игрок увольняется из одного клуба и трудоустраивается в другой. Футболисты такого уровня приравниваются к высококвалифицированными специалистам, уровень заработной платы установлен законом РФ. Поэтому, считаю, была опубликована не совсем корректная интерпретация комментария».
Агент Юрий Белоус сразу сказал, что его клиент не прошел в основу по лимиту. «Евроспорт» пишет, что Жалолиддинову некомфортно после приезда, а тренер Николич тоже недоволен этим трансфером. Он рассчитывал на сильного легионера, а получил молодого.
У «Локо» летом было много странных трансферов. С Джорджевичем они тоже расстались из-за лимита
● Виталий Лысцов провел все десять матчей на скамейке (стоил 800 тысяч евро).
● Франсуа Камано «Локо» пришел за 5,5 млн евро – в шести матчах он не сделал ни одного голевого действия.
● У Райковича, который пришел свободным агентом, семь матчей в запасе и один выход на замену – на минуту с «Зенитом».
● Еще есть Виталий Лисакович: в восьми матчах РПЛ гол и голевая.
Жалолиддинов ушел в пользу Луки Джорджевича. У него был сложный прошлый сезон: всего пять матчей, 0 голов и одна тяжелая травма. Но в этом сезоне он снова не сыграет за «Локо». «Локомотив» купил Зе Луиша – и под него снова нужно вычистить одно место легионера. Джорджевич отзаявлен и сразу сдан в аренду в «Арсенал».