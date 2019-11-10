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Лука Джорджевич
№22
Нападающий
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Команда
Локомотив
Гражданство
Черногория
Дата рождения
9 июля 1994 (25) лет
Рост
185
Вес
70
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Почему Смолов ушел? Сколько все это стоит? Кто теперь у «Локо» в атаке?
#Федор Смолов
31 января, 01:10
Травмы – главная особенность «Локо». Сейчас отсутствуют четыре игрока основы
#Локомотив
10 ноября 2019, 21:01
Комличенко опять раззабивался. Ворвался в топ бомбардиров Чехии, оформив покер за 23 минуты
#Николай Комличенко
26 августа 2019, 11:28
Джорджевич пригодится «Локо». Он забивает, ассистирует и быстро учится
#Лука Джорджевич
12 августа 2019, 18:53
Что не так с чемпионством «Зенита»? Объясняем на фактах
#Зенит
05 мая 2019, 13:00