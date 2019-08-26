Комличенко опять раззабивался. Ворвался в топ бомбардиров Чехии, оформив покер за 23 минуты
«Динамо» – клуб из подвала чемпионата Чехии. На данный момент команда в топе по числу пропущенных мячей: в 7 матчах пропустила 13 голов (больше только у «Богемианса» и «Опавы» – по 15). В 7 встречах «Динамо» забило всего 7 мячей – 14 место по этому показателю среди всех клубов чешской вышки.
Слабостью «Динамо» идеально воспользовался Комличенко. К концу первого тайма «Млада» проигрывала со счетом 0:2, но за пару минут до конца первой половины встречи Комличенко уже оформил дубль.
Во втором тайме Комличенко поменял ситуацию: забил еще два и установил окончательный счет во встрече (4:2). На четыре гола ему понадобилось всего 23 минуты. Интересно, что футболисты «Динамо» в этом матче пять раз ударили в створ ворот – столько же и у Комличенко.
Как дела сейчас у Комличенко
Комличенко сыграл в четырех матчах чемпионата Чехии (три пропустил из-за травмы) и в этих встречах забил пять мячей. Это всего на два меньше, чем в прошлом сезоне к этому же моменту (но тогда Комличенко не получал повреждение и играл без замен). На данный момент Комличенко делит первое место топа бомбардиров вместе с Михалом Шкодой из «Пшибрама».
Что касается еврокубков, то здесь все несколько хуже. «Млада» дошла до третьего квалификационного раунда (в первом раунде прошла «Ордабасы»), где вылетела от «Стяуы». Комличенко же дважды забил «Ордабасы», сыграл первую встречу со «Стяуой» (0:0), но пропустил ответную из-за травмы.
Комличенко же мог уехать в Россию. Почему трансфер так и не произошел?
Летом было много слухов о том, что российские команды интересовались Комличенко. Сам же Комличенко оценивал вероятность трансфера в клуб РПЛ так: «Вероятность возвращения в Премьер-лигу в процентном соотношении – 50 на 50».
По данным журналиста «Гола» Ильи Егорова, в какой-то момент «Локомотив» был крайне близок к покупке Комличенко (об интересе «Локо» говорил и официальный сайт «Млады»). Но, во-первых, председатель совета директоров команды Анатолий Мещеряков сказал: «Запросы всех сторон находятся вне разумных пределов». Во-вторых, «Локомотив» приобрел Луку Джорджевича – на данный момент на контракте с клубом три нападающих (еще Смолов и Эдер).
Что касается остальных клубов, то в российских СМИ упоминались еще ЦСКА и «Спартак». Если информация по ЦСКА так и осталась неподтвержденными инсайдами, то со стороны «Спартака» выступил генеральный директор Томас Цорн. «Мы активно не действовали — мы рассматривали. Я бы не сказал, что он слабый. Он сильный игрок, но к нам по стилю игры пока не вписывался», – говорил Цорн.