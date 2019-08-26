Комличенко опять раззабивался. Ворвался в топ бомбардиров Чехии, оформив покер за 23 минуты

«Динамо» – клуб из подвала чемпионата Чехии. На данный момент команда в топе по числу пропущенных мячей: в 7 матчах пропустила 13 голов (больше только у «Богемианса» и «Опавы» – по 15). В 7 встречах «Динамо» забило всего 7 мячей – 14 место по этому показателю среди всех клубов чешской вышки.

Слабостью «Динамо» идеально воспользовался Комличенко. К концу первого тайма «Млада» проигрывала со счетом 0:2, но за пару минут до конца первой половины встречи Комличенко уже оформил дубль.

Во втором тайме Комличенко поменял ситуацию: забил еще два и установил окончательный счет во встрече (4:2). На четыре гола ему понадобилось всего 23 минуты. Интересно, что футболисты «Динамо» в этом матче пять раз ударили в створ ворот – столько же и у Комличенко.