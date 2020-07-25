Чемпионат Чехии

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Футбол
Чемпионат Чехии завершен досрочно из-за коронавируса
#Чемпионат Чехии
Футбол
Чемпионат Чехии возобновится 23 мая
#Чемпионат Чехии
Футбол
Комличенко – рекордсмен чемпионата Чехии по голам за сезон
#Николай Комличенко
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Чешские клубы-аутсайдеры объявляли о заразившихся коронавирусом – и поэтому не вылетели во вторую лигу
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#Чемпионат Чехии
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Русский парень отказался от карьеры врача − и стал аналитиком и тренером клуба Чехии. Вот его рассказ
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#Юрий Динабурский
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Комличенко опять раззабивался. Ворвался в топ бомбардиров Чехии, оформив покер за 23 минуты
#Николай Комличенко
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