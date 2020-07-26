Чешские клубы-аутсайдеры объявляли о заразившихся коронавирусом – и поэтому не вылетели во вторую лигу

Чемпионат Чехии завершился досрочно из-за коронавируса. Тут мы кратко собрали основные итоги. С чемпионством и местами в еврокубках обошлось без скандалов, но сложная ситуация возникла с вылетом во вторую лигу. К моменту остановки чемпионата определились все команды, которые претендуют на вылет. Потом все они остались в первой лиге.

Юрий Динабурский (здесь с ним большое интервью) работает ассистентом в чешской «Дукле». Из-за коронавируса в «Карвине» и «Опаве» его клуб пролетел мимо повышения.

Сработал единственный сценарий, оставлявший «Дуклу» во втором дивизионе – досрочная остановка соревнований в первой лиге. «Дукла» уже подтвердила на официальном сайте, что остается в дивизионе ниже. Для понимания ситуации – расклады по таблицам: