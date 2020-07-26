Чешские клубы-аутсайдеры объявляли о заразившихся коронавирусом – и поэтому не вылетели во вторую лигу
Чемпионат Чехии завершился досрочно из-за коронавируса. Тут мы кратко собрали основные итоги. С чемпионством и местами в еврокубках обошлось без скандалов, но сложная ситуация возникла с вылетом во вторую лигу. К моменту остановки чемпионата определились все команды, которые претендуют на вылет. Потом все они остались в первой лиге.
Юрий Динабурский (здесь с ним большое интервью) работает ассистентом в чешской «Дукле». Из-за коронавируса в «Карвине» и «Опаве» его клуб пролетел мимо повышения.
Сработал единственный сценарий, оставлявший «Дуклу» во втором дивизионе – досрочная остановка соревнований в первой лиге. «Дукла» уже подтвердила на официальном сайте, что остается в дивизионе ниже. Для понимания ситуации – расклады по таблицам:
Почему «Дукла» не получила повышение? Объясняет Юрий Динабурский
«Обычно в Чехии 16 место вылетает напрямую. 14 и 15 места – играют в плей-офф со второй и третьей командами второй лиги.
Ситуация этого сезона: за два тура до конца последние три места в чемпионате Чехии уже определились («Карвина», «Опава», «Пршибрам»). Они точно были в этой зоне, но могли поменяться между собой местами.
Как развивалась ситуация:
- В одной из них нашли заразившегося коронавирусом. Чемпионат из-за этого прервался.
- В это время чемпионат второй лиги Чехии доигрался: «Брно» (2 место) и «Дукла» (3 место) ждут соперников в плей-офф.
- На заседании лига решает: все три команды второй лиги выйдут в первую, а оттуда вылетит только одна; лига расширится с 16 до 18 команд.
- Три команды первой лиги договариваются между собой, чтобы не доигрывать оставшиеся два тура и не вылетать. Как только вылечились игроки из одной команды, в другой заболели.
- УЕФА требует объявить результаты чемпионатов до 2 августа.
- Руководство лиги решает, что не будет доигрывать матчи первой лиги – и никто не вылетит. Из второй поднимутся две команды.
- «Дукла», занявшая третье место во второй лиге, пролетела: осталась там же и без матчей плей-офф».
Коронавирус в Чехии: рост заболеваемости, вечеринка с футболистами, зараженные в самой «Дукле»
К концу июля в Чехии выявлено более 15 тысяч заболевших коронавирусом, из них активными остаются более 5 тысяч. В апреле-мае официальная статистика фиксировала спад заболеваемости, а с середины июня в стране снова выросли показатели. 12 марта правительство Чехии временно объявляло в стране карантин.
Чемпионат Чехии игрался вплоть до этой даты, а потом прервался на два с половиной месяца. Первая лига Чехии и команды второго дивизиона снова заиграли в конце мая. «Дукла» выиграла девять матчей после возобновления и выдала серию из семи побед подряд. Этого как раз хватило на третье место в чемпионате.
«Дукла» тоже написала о подтвержденных случаях заражения, но в юношеских и резервных командах. Prague Morning ссылалась на представителей Czech Health и писала, что сразу 60 заболевших коронавирусом связаны с вечеринкой в ночном клубе Techtle Mechtle 11 июля. На ней как раз были резервисты «Спарты», «Дуклы» и «Богемианса», которые позже заболели.
В Чехии долго спорили, кто же распространял коронавирус в Techtle Mechtle. Само заведение до сих пор открыто. Вот официальное заявление клуба на странице в фейсбуке: «Мы можем подтвердить, что 11 июля наш клуб посетила девушка, которая, видимо, заболела коронавирусом. Она присутствовала на вечеринке юными пражских спортсменами и заразила их».
А че, так можно было? 😕