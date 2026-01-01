Юрий Динабурский

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Материалы
Чешские клубы-аутсайдеры объявляли о заразившихся коронавирусом – и поэтому не вылетели во вторую лигу
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#Чемпионат Чехии
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Русский парень отказался от карьеры врача − и стал аналитиком и тренером клуба Чехии. Вот его рассказ
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#Юрий Динабурский
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