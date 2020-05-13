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Чемпионат Чехии возобновится 23 мая
13 мая 2020, 09:11
Из шестнадцати команд тринадцать проголосовали за возобновление сезона. Три («Карвина, «Опава», «Злин») – против. Сезон в первой чешской лиге возобновится 23 мая и закончится 30 июня (хотя лига говорит, что, возможно, сезон немного растянется).
Первый матч после возобновления сезона сыграют «Теплице» и «Либерец».
Во второй лиге пятнадцать команд проголосовали за возобновление сезона («Баник Соколов» был против). Там сезон возобновится 25 мая и закончится в июле.
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