Чемпионат Чехии возобновится 23 мая

Из шестнадцати команд тринадцать проголосовали за возобновление сезона. Три («Карвина, «Опава», «Злин») – против. Сезон в первой чешской лиге возобновится 23 мая и закончится 30 июня (хотя лига говорит, что, возможно, сезон немного растянется).

Первый матч после возобновления сезона сыграют «Теплице» и «Либерец».