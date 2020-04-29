Конец сезона во Франции: «ПСЖ» готов играть за рубежом, «Лион» хочет в ЛЧ, все ждут рекордного ТВ-контракта
Премьер-министр Франции Эдуар Филипп сообщил, что сезон в Лиге 1 и Лиге 2 досрочно завершен из-за пандемии коронавируса: «Массовые спортивные мероприятия, где присутствуют более 5000 человек, не могут проводиться до сентября. В настоящий момент сезон-2019/20 не может быть возобновлен». Под запрет попал даже футбол без зрителей.
Подтвердил и президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Грэ: «Соревнования окончательно завершены». Официально лига объявит о своем решении 30 апреля.
После официального обращения Франция станет второй европейской страной, где сезон досрочно завершен. Первой была Голландия, и там все закончилось недовольством клубов, некоторых из них грозятся подать в суд. Касалось это принципа распределения мест.
Как распределятся места во Франции
Сообщается, что есть три варианта:
- по среднему количеству очков за игру;
- по текущей таблице без учета матчей 28-го тура (он не был завершен);
- по итогам первого круга.
Во всех трех случаях первые три легиочемпионских места – это «ПСЖ», «Марсель» и «Ренн», четвертый – «Лилль», вылетает «Тулуза». В зависимости от окончательно принятого решения в Лигу Европы (осталось два места) могут попасть «Реймс», «Ницца», «Лион», «Монпелье» или «Нант», а вылететь (осталось одно место) – «Амьен» или «Ним».
Все это в том случае, если финалы Кубка Франции и Кубка лиги также сыграны не будут.
Как быть с еврокубками. «Лион» и «ПСЖ» до сих пор участвуют в ЛЧ
Это было уже давно, но мы напомним: «ПСЖ» вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов, «Лион» в первой игре 1/8 финала обыграл дома «Ювентус» 1:0, вторую не проводили. Как сыграть домашние матчи французским клубам в еврокубках до снятия запрета на спортивные мероприятия в стране? Даже если вылетит «Лион», играть придется «ПСЖ».
Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи сказал, что уважает решение французского правительства, но если не будет возможности играть во Франции, «ПСЖ» проведет матчи за рубежом, обеспечивая наилучшие условия безопасности для игроков и персонала. С учетом закрытия границ, запрета на въезд иностранцев во многих странах, обязательный карантин – дополнительные проблемы.
Какие еще варианты предлагаются
«Лион» при всех вариантах выше никак не попадает на следующий сезон в Лигу чемпионов, и лишь в одном из них (по итогам 27 туров) может квалифицироваться в Лигу Европы.
Без ЛЧ и вообще без еврокубков нет хороших доходов и молодежь не засветить. Президент клуба Жан-Мишель Оляс хитрит со своими предложениями:
Мартовское: распределить места на основе выступлений команд за последние 3-5 лет. Волшебным образом «Лион» сразу же перемещается на второе место и летит напрямую в ЛЧ.
Апрельское: доиграть сезон в формате плей-офф для верхней и нижней частей таблиц в июле или августе.
«Нет смысла торопиться. Что-то мне подсказывает, что в предложенных правилах есть место для завершения чемпионата», – Оляс никак не хочет, чтобы сезон заканчивали досрочно.
Пока же на втором месте в Лиге 1 находится «Марсель», которого все устраивает. «Это решение абсолютно логично», – заявил тренер клуба Андре Виллаш-Боаш. «Ренн» с третьего места тоже вряд ли будет протестовать.
А президент Ла Лиги Хавьер Тебас назвал решение опрометчивым. «Намного опаснее работать на фабрике, на заводе, чем играть без зрителей», – считает он.
Какова ситуация с телеправами
Телекомпании Canal Plus и beIN Sports, которые отвечают за показ Лиги 1, ранее согласились выплатить часть денег клубам, но затем отказались. Без возобновления сезона маловероятно, что клубы дождутся от них каких-то денег.
Со следующего сезона будет действовать рекордный контракт с испанской компанией Mediapro: 780 миллионов евро на четыре сезона Лиги 1 и Лиги 2. Если следующий начнется в конце августа или начале сентября, Mediapro заплатит лиге 133 миллиона. Говорилось и о том, что Mediapro могла бы транслировать заключительные туры сезона-2019/20, если бы он был доигран.
Daily Mail приводит слова президента «Монпелье» Лорана Николлена L’Equipe, который тоже ждет прихода Mediapro: «Будет сложно, если этого не случится. Я могу продержаться два-три-четыре месяца, не бесконечно».
Еще одна возможная причина
В открытую о ней не говорится, и никто не знает, будет ли это проблемой, но учесть ее стоит. При проведении матчей без зрителей есть риск массового сбора людей перед стадионом. Прецеденты уже были – «Валенсия» играла без зрителей с «Аталантой», но люди собрались перед ареной.
Фанаты «ПСЖ» тоже не попали на матч с «Боруссией», но пришли к стадиону и устроили там пиротехническое шоу. Проблемы безопасности в ослабленной из-за пандемии стране также могут усугубиться – просто не хватит ресурсов для их устранений. И предугадать поведение людей совершенно невозможно: стали ли они более дисциплинированными из-за карантина или же наоборот жутко устали от него.