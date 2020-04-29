Конец сезона во Франции: «ПСЖ» готов играть за рубежом, «Лион» хочет в ЛЧ, все ждут рекордного ТВ-контракта

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп сообщил, что сезон в Лиге 1 и Лиге 2 досрочно завершен из-за пандемии коронавируса: «Массовые спортивные мероприятия, где присутствуют более 5000 человек, не могут проводиться до сентября. В настоящий момент сезон-2019/20 не может быть возобновлен». Под запрет попал даже футбол без зрителей.

Подтвердил и президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Грэ: «Соревнования окончательно завершены». Официально лига объявит о своем решении 30 апреля.

После официального обращения Франция станет второй европейской страной, где сезон досрочно завершен. Первой была Голландия, и там все закончилось недовольством клубов, некоторых из них грозятся подать в суд. Касалось это принципа распределения мест.

Как распределятся места во Франции

Сообщается, что есть три варианта: