Где в мире играют в футбол во время пандемии коронавируса

Некоторые страны до последнего не останавливали футбольные турниры. Есть пример Бурунди: там держались до середины апреля, но потом все-таки перенесли игры на неопределенный срок. 20 мая в стране пройдут президентские выборы – номинальная причина была именно в подготовке мест к этому событию. Реальная оказалась все-таки в заботе о здоровье, что позже и подтвердилось.

Мы отобрали пять турниров, которые все еще продолжаются. Не учитывали чемпионат Кореи, точно стартующий 8 мая.

Таджикистан

С Таджикистаном все сложно: разыграли Суперкубок, отбегали три тура, а во время четвертого неожиданно объявили об остановке до 10 мая (подробности – тут). Этот тур все-таки доиграют по расписанию. Атмосфера по сезону соответствует угрозе – зрителей нет, но на трибунах висят плакаты против коронавируса. В стране официально не зафиксировано ни одного случая заболевания COVID-19.