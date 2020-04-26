Где в мире играют в футбол во время пандемии коронавируса
Некоторые страны до последнего не останавливали футбольные турниры. Есть пример Бурунди: там держались до середины апреля, но потом все-таки перенесли игры на неопределенный срок. 20 мая в стране пройдут президентские выборы – номинальная причина была именно в подготовке мест к этому событию. Реальная оказалась все-таки в заботе о здоровье, что позже и подтвердилось.
Мы отобрали пять турниров, которые все еще продолжаются. Не учитывали чемпионат Кореи, точно стартующий 8 мая.
Таджикистан
С Таджикистаном все сложно: разыграли Суперкубок, отбегали три тура, а во время четвертого неожиданно объявили об остановке до 10 мая (подробности – тут). Этот тур все-таки доиграют по расписанию. Атмосфера по сезону соответствует угрозе – зрителей нет, но на трибунах висят плакаты против коронавируса. В стране официально не зафиксировано ни одного случая заболевания COVID-19.
Белоруссия
В Белоруссии уже протестовали фанаты, на трибунах появлялись картонные копии болельщиков, в стране растет число заболевших – ничего не влияет на события из белорусского футбола. Игрока брестского «Динамо» Хачериди дисквалифицировали на пять матчей за попытку удара судьи. Минское «Динамо» по итогам первых туров даже сменило тренера: теперь там работает Леонид Кучук (раньше тренировал «Локомотив»).
Туркменистан
На официальном сайте местной федерации футбола пишут новости о Курбане Бердыеве и публикуют радость спортсменов от возобновления сезона. Чемпионат Туркменистана стартовал еще в марте, потом временно прерывался, а сейчас уже прошел пятый тур. Матчи играются в четыре круга между восемью командами. Так все было в марте, когда чемпионат только начался:
Никарагуа
Капитан сборной Никарагуа Хуан Баррера рассказывал «Газете.ру», что в стране все не так однозначно: «Была такая ситуация, что игроки «Дирианхена» вышли на один матч в медицинских масках в знак протеста, и это нормально – они имеют право на свое мнение. Тем не менее эта команда продолжает играть, и чемпионат не остановлен». С марта матчи проходят без зрителей, но пока без глобальных переносов.
Тайвань
Чемпионат Тайваня стартовал две недели назад. Там участвуют всего восемь команд, поэтому матчи часто проводятся одним днем. В Тайване играется и женская лига, которая началась параллельно с мужской. Игры чемпионата Тайваня проходят примерно в 900 километрах от китайской Ухани, где произошла первая вспышка коронавируса.