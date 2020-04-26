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#коронавирус #Футбол #Чемпионат Белоруссии

Где в мире играют в футбол во время пандемии коронавируса

26 апреля, 01:30
Александр Плеханов

Некоторые страны до последнего не останавливали футбольные турниры. Есть пример Бурунди: там держались до середины апреля, но потом все-таки перенесли игры на неопределенный срок. 20 мая в стране пройдут президентские выборы – номинальная причина была именно в подготовке мест к этому событию. Реальная оказалась все-таки в заботе о здоровье, что позже и подтвердилось.

Мы отобрали пять турниров, которые все еще продолжаются. Не учитывали чемпионат Кореи, точно стартующий 8 мая.

Таджикистан

С Таджикистаном все сложно: разыграли Суперкубок, отбегали три тура, а во время четвертого неожиданно объявили об остановке до 10 мая (подробности – тут). Этот тур все-таки доиграют по расписанию. Атмосфера  по сезону соответствует угрозе – зрителей нет, но на трибунах висят плакаты против коронавируса. В стране официально не зафиксировано ни одного случая заболевания COVID-19.

твиттер Истиклола

твиттер Истиклола

Федерация футбола Таджикистана

твиттер Истиклола

Белоруссия

В Белоруссии уже протестовали фанаты, на трибунах появлялись картонные копии болельщиков, в стране растет число заболевших – ничего не влияет на события из белорусского футбола. Игрока брестского «Динамо» Хачериди дисквалифицировали на пять матчей за попытку удара судьи. Минское «Динамо» по итогам первых туров даже сменило тренера: теперь там работает Леонид Кучук (раньше тренировал «Локомотив»). 

Твиттер БАТЭ

Твиттер Динамо Брест

Туркменистан

На официальном сайте местной федерации футбола пишут новости о Курбане Бердыеве и публикуют радость спортсменов от возобновления сезона. Чемпионат Туркменистана стартовал еще в марте, потом временно прерывался, а сейчас уже прошел пятый тур. Матчи играются в четыре круга между восемью командами. Так все было в марте, когда чемпионат только начался:

Официальный сайт Федерации футбола Туркменистана

Официальный сайт Федерации футбола Туркменистана

Официальный сайт Федерации футбола Туркменистана

Никарагуа

Капитан сборной Никарагуа Хуан Баррера рассказывал «Газете.ру», что в стране все не так однозначно: «Была такая ситуация, что игроки «Дирианхена» вышли на один матч в медицинских масках в знак протеста, и это нормально – они имеют право на свое мнение. Тем не менее эта команда продолжает играть, и чемпионат не остановлен». С марта матчи проходят без зрителей, но пока без глобальных переносов.

твиттер Ферретти

твиттер «Дирианхена»

твиттер Ферретти

Тайвань

Чемпионат Тайваня стартовал две недели назад. Там участвуют всего восемь команд, поэтому матчи часто проводятся одним днем. В Тайване играется и женская лига, которая началась параллельно с мужской. Игры чемпионата Тайваня проходят примерно в 900 километрах от китайской Ухани, где произошла первая вспышка коронавируса.

Фейсбук Федерации футбола Тайваня

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