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#Лига 1 #Футбол #ПСЖ #Монако #Александр Головин

Франция не доиграет сезон. Чтобы распределить места, таблицу разделили и пересчитали

30 апреля, 19:00

www.imago-images.de / Global Look Press

Во Франции запретили футбол до сентября из-за пандемии коронавируса. Лига 1, Лига 2 и третий французский дивизион завершили сезон официально.

Для распределения мест в таблице было три варианта как считать: по среднему количеству очков за игру, по 27 матчам (28-й тур не был завершен), по итогам первого круга.

Остановились на первом варианте – у каждой из команд выведено среднее количество очков за сезон.

Скриншот с сайта Лиги 1

Итоги:

• «ПСЖ» объявлен чемпионом. Это девятый его титул – сравнялся с «Марселем», больше (10) только у «Сент-Этьена». Седьмое чемпионство за последние восемь лет.

• Напрямую в групповой этап Лиги чемпионов в следующем сезоне вышел «Марсель». «Ренн» впервые в истории сыграет в ЛЧ, он начнет с квалификации.

• «Лилль» и «Ницца» попадают напрямую в группу Лиги Европы. «Реймс» сыграет в квалификации ЛЕ.

• «Лион» впервые с 1997 года останется без еврокубков.

• «Монако» с Александром Головиным финиширует в первой половине таблицы – девятым.

Keystone Press Agency / Global Look Press

• В Лигу 2 вылетают «Амьен» и «Тулуза», им на смену придут «Лорьян» и «Ланс». Президент «Тулузы» Оливье Садран собирается подавать в суд на решение зафиксировать таблицу, хотя его клуб отстает от зоны стыков (ей было 18-е место) на 14 очков.

• Из Лиги 2 вылетят «Ле Ман» и «Орлеан», квалифицируются «По» и «Дюнкерк».

• Титул лучшего бомбардира Лиги 1 разделяют Килиан Мбаппе и Виссам Бен Йеддер (по 18 голов). Правда, Мбаппе сыграл на 600 минут меньше.

• Лучший ассистент – Анхель Ди Мария (14 голевых передач).

• Александр Головин закончил сезон с показателем 3+4 по «гол плюс пас» за 25 матчей. Прошлый сезон – 3+3 за 30 игр.

• Команда Головина – первая по красным карточкам, сразу десять за сезон. Единственный клуб без удалений в Лиге 1 – «Бордо».

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