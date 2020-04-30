Франция не доиграет сезон. Чтобы распределить места, таблицу разделили и пересчитали

Итоги:

• «ПСЖ» объявлен чемпионом. Это девятый его титул – сравнялся с «Марселем», больше (10) только у «Сент-Этьена». Седьмое чемпионство за последние восемь лет.

• Напрямую в групповой этап Лиги чемпионов в следующем сезоне вышел «Марсель». «Ренн» впервые в истории сыграет в ЛЧ, он начнет с квалификации.

• «Лилль» и «Ницца» попадают напрямую в группу Лиги Европы. «Реймс» сыграет в квалификации ЛЕ.

• «Лион» впервые с 1997 года останется без еврокубков.

• «Монако» с Александром Головиным финиширует в первой половине таблицы – девятым.