Возобновление Бундеслиги: без рукопожатий, измерение температур на стадионах, пресс-конференции – удаленно

Официальный сайт немецкого футбольного союза сообщил о готовности продолжить сезон Бундеслиги. Основные положения:

• Клубы первой и второй Бундеслиги готовятся возобновить сезон в мае. Когда именно – неясно, решение – за политиками.

• Клубы готовы продолжить сезон без зрителей на трибунах. Вероятно, в новом сезоне также поначалу придется играть без них.

• 7,5 млн евро выделено на поддержку клубов третьей лиги и женской Бундеслиги.

• Для тестирования на коронавирус было заключено соглашение о сотрудничестве с пятью лабораторными группами.

• Согласно отчету руководства института Роберта Коха, в неделю проводится более 800 тысяч тестов, так что для футбола не понадобится даже 0,4% от этого количества. По-видимому, цифры приведены для того, чтобы показать: из-за футбола в стране не будет никакой нехватки тестов.

• На стадион будет допущено максимум 213 человек: 98 – во внутренних помещениях, 115 – на трибунах. Во второй Бундеслиге – не более 188 (90+98).

• Игры будут отменены, если фанаты попытаются пройти на стадион.