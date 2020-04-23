Возобновление Бундеслиги: без рукопожатий, измерение температур на стадионах, пресс-конференции – удаленно
Официальный сайт немецкого футбольного союза сообщил о готовности продолжить сезон Бундеслиги. Основные положения:
• Клубы первой и второй Бундеслиги готовятся возобновить сезон в мае. Когда именно – неясно, решение – за политиками.
• Клубы готовы продолжить сезон без зрителей на трибунах. Вероятно, в новом сезоне также поначалу придется играть без них.
• 7,5 млн евро выделено на поддержку клубов третьей лиги и женской Бундеслиги.
• Для тестирования на коронавирус было заключено соглашение о сотрудничестве с пятью лабораторными группами.
• Согласно отчету руководства института Роберта Коха, в неделю проводится более 800 тысяч тестов, так что для футбола не понадобится даже 0,4% от этого количества. По-видимому, цифры приведены для того, чтобы показать: из-за футбола в стране не будет никакой нехватки тестов.
• На стадион будет допущено максимум 213 человек: 98 – во внутренних помещениях, 115 – на трибунах. Во второй Бундеслиге – не более 188 (90+98).
• Игры будут отменены, если фанаты попытаются пройти на стадион.
В распоряжении Deutsche Welle оказались документы по организации матчей, которые позволяют взглянуть на ситуацию чуть подробнее. Вот о чем речь:
• Информация о проведении тестов для игроков, тренеров и судей – достаточно расплывчата. Они будут проводиться хотя бы раз в неделю, присутствует формулировка «как можно ближе к каждому матчу и с результатом, который будет получен вовремя еще до приезда игроков на стадион».
• Количество людей указано другое, видимо, с учетом тех, кто будет находиться вне стадиона: не более 322 человек – примерно по 100 внутри стадиона, вне его и на трибунах. На играх второй Бундеслиги – не более 270. Сюда входят игроки, тренеры, судьи, журналисты, сотрудники допинг-контроля, стюарды, аварийные службы, агрономы и боллбои.
• Команды будут приезжать на стадион в разное время. Выстраивание в ряд, рукопожатие, фотографирование – все это будет отменено. На стадионе установят мобильные раковины. Медперсонал и отвечающих за ТВ-трансляцию обязуют ходить в масках.
• Послематчевых интервью не будет, пресс-конференции – удаленно.
• У каждого заходящего на стадион померяют температуру.
• В каждом клубе будет специальный сотрудник, отвечающий за гигиену.
И еще два пункта вызвали особые вопросы у DW:
В случае обнаружения у игрока коронавирусной инфекции, об этом не будет заявлено прессе сразу же – сначала информацию перепроверят, потом выяснят предполагаемые пути передачи.
Не будет группового карантина, то есть команду необязательно помещать в него, если есть инфицированный. Поэтому клубам рекомендовано обеспечить большой состав на раннем этапе.
Если совсем кратко, ситуация пока такая:
- Сезон приостановлен до 30 апреля, в мае собираются доиграть, клубы уже тренируются, но четкой даты нет;
- С большей долей вероятности, зрители допущены не будут;
- Решающее слово о доигровке сезона – за немецкими властями.