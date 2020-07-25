Чемпионат Чехии завершен досрочно из-за коронавируса

Повод – положительный тест на вирус у одного игрока «Опавы» (подтверждение на ее сайте), из-за которого вся команда ушла на карантин. До этого после возобновления сезона лига сообщала о заболевании в «Карвине».

Чемпионат там практически завершен: раунд плей-офф за чемпионство сыгран, матчи за попадание в ЛЕ сыграны.

Осталось два тура (по три матча каждый), в которых бы определились вылетающие команды. В них участвуют шесть команд, одна из них – «Опава».

Как завершается сезон в Чехии:

🏆 Чемпион – «Славия». Она выиграла титул в конце июня, лига не отнимет его.

🏁 В еврокубках (кроме «Славии») выступят «Виктория», «Спарта», «Яблонец» и «Слован».

🎚️ Ни одна команда не покинет высший дивизион. В следующем сезоне его расширят с 16 до 18 клубов.