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#Россия (х) #Олимпиада-2022 #коронавирус #Никита Нестеров #Андрей Кузьменко #Сергей Федоров #хоккей на Олимпийских играх-2022 #Дмитрий Шугаев
У хоккеистов Нестерова, Кузьменко и Шугаева, а также тренера Федорова – отрицательные тесты на ковид
04 февраля, 14:24
Об этом сообщил твиттер ФХР.
Хоккеисты сборной России Никита Нестеров, Андрей Кузьменко и Дмитрий Шугаев вторично сдали тест на коронавирус. Результат – отрицательный.
Ранее сообщалось, что шесть хоккеистов сборной России сдали положительные тесты.
Первый матч на Олимпиаде-2022 в Пекине Россия сыграет против сборной Швейцарии 9 февраля.
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