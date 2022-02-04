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Андрей Кузьменко
Сергей Федоров
хоккей на Олимпийских играх-2022
Дмитрий Шугаев
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#Россия (х) #Олимпиада-2022 #коронавирус #Никита Нестеров #Андрей Кузьменко #Сергей Федоров #хоккей на Олимпийских играх-2022 #Дмитрий Шугаев

У хоккеистов Нестерова, Кузьменко и Шугаева, а также тренера Федорова – отрицательные тесты на ковид

04 февраля, 14:24

Об этом сообщил твиттер ФХР.

Хоккеисты сборной России Никита Нестеров, Андрей Кузьменко и Дмитрий Шугаев вторично сдали тест на коронавирус. Результат – отрицательный.

Ранее сообщалось, что шесть хоккеистов сборной России сдали положительные тесты.

Первый матч на Олимпиаде-2022 в Пекине Россия сыграет против сборной Швейцарии 9 февраля.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Твиттер ФХР
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#Сергей Федоров
#хоккей на Олимпийских играх-2022
#Дмитрий Шугаев