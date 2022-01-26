Особенности хоккейных составов на Олимпиаде-2022: 15 студентов, знаменосец, все игроки из одного клуба
Все хоккейные сборные показали составы на Олимпиаду-2022. В них можно делать замены до старта турнира – первые матчи в хоккее пройдут 9 февраля. 12 сборных разделены на три группы по четыре команды. Игроки из НХЛ на Олимпиаду не приехали – лига их не отпустила. Подробно об этом можно почитать отдельно. Даже без звезд НХЛ у олимпийских составов есть особенности.
Группа А
🇨🇦 Канада. Студенты + ветераны. Едет чемпион мира и первый номер драфта НХЛ Оуэн Пауэр. Вместе с ним – лучший вратарь МЧМ-2020 Леви (о нем – тут). Параллельно снова заиграл 37-летний Эрик Стаал – обладатель Кубка Стэнли и победитель Олимпиады-2010. Стаал сыграл 1293 матча в НХЛ, а с ноября набирает форму в АХЛ. Пошел туда именно из-за Олимпиады.
🇺🇸 США. Американцы взяли на игры 15 студентов. Игроков из КХЛ в этом составе – в три раза меньше. Все 25 хоккеистов когда-то играли в американских колледжах. Средний возраст нового олимпийского состава – 25,1 года. Это самая молодая сборная США с 1994 года. Тогда на Олимпиаду приехали совсем молодые игроки (22,4).
🇩🇪 Германия. В этой сборной есть игрок, сыгравший в трех сезонах за четыре разных клуба НХЛ. В сентябре 2021 года Доминик Кагун уехал в швейцарский «Берн». Это событие в итоге сделало его главной немецкой звездой на Олимпиаде-2022. Кагуну только 26 лет – и он уже имеет серебро Олимпиады. В 2018-м игроки НХЛ туда не допускались, но Кагун поехал в лигу только после игр.
🇨🇳 Китай. Весь состав сформирован из игроков «Куньлуня». Китай привез в Пекин 29 хоккеистов, финальный список будет готов только под старт Олимпиады. В расширенном варианте есть сразу два игрока из России. Михаил Абрамов и Денис Осипов никогда не попадали во взрослую Россию, но выступали за нее на юниорском уровне.
Группа B
🇷🇺 Россия. Семь игроков в заявленной основе представляют ЦСКА. Из остальных клубов – максимум по три хоккеиста. Только два из десяти лучших русских бомбардиров КХЛ дошли до основной заявки. Зато в составе есть вратарь Самонов: он выходил за СКА только в девяти матчах сезона КХЛ и отсидел в запасе два месяца.
🇨🇿 Чехия. Давид Крейчи – еще один легендарный игрок на Олимпиаде-2022. Перед стартом сезона он вернулся в родной клуб «Оломоуц», а до этого 15 сезонов отыграл за «Бостон» в НХЛ. Сейчас Крейчи 35 лет. Карьерную мотивацию он объясняет так: «Хочу играть перед своими родителями, братом и друзьями. Пусть мои дети живут там, где я рос».
🇨🇭 Швейцария. Вся сборная укомплектована игроками из швейцарской лиги. Местная звезда – Андрес Амбюль. Ему 38 лет, а Олимпиада в Пекине станет для Амбюля пятой в хоккейной карьере. Еще он выступал сразу на 16 чемпионатах мира. Амбюль уже имеет продленный контракт с «Давосом» на сезон-2022/23. Он играл только за «Давос», «Цюрих» и фарм-клуб «Рейнджерс».
🇩🇰 Дания. Впервые в истории датчане попали на хоккейную Олимпиаду. Никлас Йенсен – звезда состава и единственный игрок из КХЛ. Он играет за «Йокерит». Мы на «Голе» писали о нем одну новость – о хет-трике в матче чемпионата мира-2021. Тогда Дания обыграла Швецию со счетом 4:3, а Йенсен поучаствовал во всех командных голах (3+1).
Группа С
🇫🇮 Финляндия. По всем раскладам Финляндия – один из фаворитов турнира. Всего финны взяли 14 игроков из КХЛ, но даже у них выделяется одна тройка. Хартикайнен, Маннинен, Гранлунд – все представляют «Салават Юлаев». Интересно, что клуб готов к игре в КХЛ в олимпийскую паузу и без них. Хотя Гранлунд и Маннинен – лидеры «Салавата» по очкам в сезоне.
🇸🇪 Швеция. Восемь хоккеистов – из КХЛ. Три вратаря – из КХЛ. Три игрока – из ЦСКА, который по-прежнему играет в КХЛ. Даже пролетевшие мимо Олимпиады локальные звезды (Линдберг, Петтерсон) связаны с КХЛ. Основу составляют хоккеисты из других европейских клубов. Это итог в том числе и неудачного чемпионата мира, где Швеция сенсационно не вышла в плей-офф.
🇸🇰 Словакия. Лучший форвард ЧМ-2021 Цегларик сыграет на Олимпиаде-2022. На чемпионате мира он набрал за Словакию 11 очков за восемь матчей, но его сборная в последнем матче проиграла США (1:6). Цегларик после того турнира сменил команду – уехал в «Авангард». В декабре-январе у него была неудачная клубная серия с одним голом за 12 матчей.
🇱🇻 Латвия. Лаурис Дарзиньш – один из двух знаменосцев Латвии на церемонии открытия Олимпиады-2022. Он играет за рижское «Динамо» и не меняет клуб с 2014 года. В том же 2014-м он последний раз выходил за Латвию на Олимпиаде, куда теперь возвращается в 36 лет. Тогда набрал пять очков и даже забил Канаде. Она еще состояла из игроков НХЛ.