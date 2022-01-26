Особенности хоккейных составов на Олимпиаде-2022: 15 студентов, знаменосец, все игроки из одного клуба

Все хоккейные сборные показали составы на Олимпиаду-2022. В них можно делать замены до старта турнира – первые матчи в хоккее пройдут 9 февраля. 12 сборных разделены на три группы по четыре команды. Игроки из НХЛ на Олимпиаду не приехали – лига их не отпустила. Подробно об этом можно почитать отдельно. Даже без звезд НХЛ у олимпийских составов есть особенности.

Группа А

🇨🇦 Канада. Студенты + ветераны. Едет чемпион мира и первый номер драфта НХЛ Оуэн Пауэр. Вместе с ним – лучший вратарь МЧМ-2020 Леви (о нем – тут). Параллельно снова заиграл 37-летний Эрик Стаал – обладатель Кубка Стэнли и победитель Олимпиады-2010. Стаал сыграл 1293 матча в НХЛ, а с ноября набирает форму в АХЛ. Пошел туда именно из-за Олимпиады.

🇺🇸 США. Американцы взяли на игры 15 студентов. Игроков из КХЛ в этом составе – в три раза меньше. Все 25 хоккеистов когда-то играли в американских колледжах. Средний возраст нового олимпийского состава – 25,1 года. Это самая молодая сборная США с 1994 года. Тогда на Олимпиаду приехали совсем молодые игроки (22,4).