Вратарь Канады – герой МЧМ. Считался слабым и низким, попал в состав в последний момент

Канада вышла в полуфинал МЧМ-2021, где сыграет с Россией. Сборная имеет лучший показатель по голам: за пять матчей она забросила 36 раз, а пропустила всего четыре.

Вратарь Девон Леви за весь турнир не сыграл лишь один период. Там вышел сменщик, который пустил от немцев одну шайбу. Прямо сейчас у Леви только три пропущенных гола за пять матчей – меньше, чем у всех.

Соперники пробили по воротам Леви 90 раз. Иногда он буквально притягивает шайбы: