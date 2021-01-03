Вратарь Канады – герой МЧМ. Считался слабым и низким, попал в состав в последний момент
Канада вышла в полуфинал МЧМ-2021, где сыграет с Россией. Сборная имеет лучший показатель по голам: за пять матчей она забросила 36 раз, а пропустила всего четыре.
Вратарь Девон Леви за весь турнир не сыграл лишь один период. Там вышел сменщик, который пустил от немцев одну шайбу. Прямо сейчас у Леви только три пропущенных гола за пять матчей – меньше, чем у всех.
Соперники пробили по воротам Леви 90 раз. Иногда он буквально притягивает шайбы:
Так Леви переигрывал Тима Штюцле в матче с Германией:
Всего этого могло и не быть. Первоначально Девон Леви вообще не попадал в тренировочный лагерь сборной Канады. Главный тренер Андре Туриньи позже рассказывал: за Леви смотрели, но не брали. Он получал оценки по клубным играм, а потом вмешался коронавирус и отмененный сезон. Тогда Туриньи решился и позвал Леви в сборную – не прогадал.
Леви доказал на тренировках, что он лучше других вратарей Канады. Перед турниром они считались сильнее. Туриньи позже говорил о выборе первого номера так: «Джейсон Лабарбера, наш тренер вратарей, рассказывал нам о нем каждый день. Он объяснил то, как у него все хорошо, как быстро он освоился и как много работал».
Сезон-2019/20 Леви провел в команде «Карлтон Плейс». Уже там он впечатлил сумасшедшим показателем 1,47 по пропущенным шайбам в среднем за игру. Это был первый прорывной сезон в карьере Девона Леви. По его итогам он получил награду самому ценному игроку. «Карлтон Плейс» выиграл 34 из 37 игр в CCHL, когда в воротах играл Девон Леви.
Так его описывал тренер Джейсон Кларк: «Выглядит так, будто он женат. Ему 35, двое детей. Вот только ему ведь всего 19. Просто это очень целеустремленный, зрелый человек, который хочет развиваться каждый день. Леви – низкорослый вратарь, о котором никто не знал. Если у вас нет внутренней силы духа и дисциплины, вы не перейдете на новый уровень».
Рост Леви – 183 сантиметра. Это не мешало Леви развиваться и прогрессировать, хотя первоначально он выглядел слабо. Леви брал пример с самого высокооплачиваемого вратаря НХЛ Кэри Прайса. Встретился с ним еще в десять лет, а потом повесил на стену все подписанные вещи. И смотрел за играми.
На МЧМ-2021 Леви повторил достижение Прайса. Только у него и еще нескольких вратарей было несколько сухих матчей за один турнир:
Леви стал всего третьим вратарем Канады за последние 40 лет, который не представляет на МЧМ одну из трех ведущих юниорских лиг. В матчах CCHL не проводятся перерывы на рекламу, поэтому на МЧМ у Леви еще и возникли сложности с концентрацией. Он говорил, что во время пауз старается выключиться и просто сделать растяжку.
«Флорида» выбрала Леви в седьмом раунде драфта НХЛ под итоговым 212-м номером. Сейчас Леви общается с бывшим голкипером Луонго, который курирует вратарей клуба. Шансов попасть в основу в ближайшем будущем у Леви почти нет. Сергей Бобровский – основной вратарь с большим контрактом. Еще у «Флориды» есть раскрученный Спенсер Найт.
Пока Леви наслаждается участием на МЧМ-2021 и игрой в составе сборной Канады: «Я бы не хотел сейчас быть в другом месте. Нам нравится то, что мы делаем. В команде присутствует химия. Я просто очень рад быть здесь, честно. Это мой честный ответ. Знаю, что для меня это последний молодежный чемпионат мира».