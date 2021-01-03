Вратарь Канады Леви пропустил три шайбы за пять матчей. Это лучший показатель на МЧМ

Девон Леви – основной вратарь сборной Канады U20 на МЧМ-2021. Он отыграл на ноль четвертьфинальный матч против Чехии (3:0).

Это второй сухой матч для Леви на этом турнире. Еще он сыграл на ноль в игре со сборной Швейцарии (10:0).

Леви пропустил по одной шайбе в играх с Германией, Словакией и Финляндией. Его сменщик сыграл период в матче с Германией – и тоже пропустил одну шайбу.

Девону Леви 19 лет. Это первый вратарь Канады с 2015 года, который имеет несколько сухих матчей за один турнир. Тогда таким вратарем был Зак Фукале.

Канада прошла в полуфинал МЧМ-2021. Счет матча с Чехией – 3:0

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