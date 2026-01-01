Чехия U20

Лента
Материалы
Новости
Последние новости
Хоккей
Организаторы МЧМ снова отменили матч из-за ковида на турнире. Теперь техническое поражение получила Чехия
#МЧМ-2022
Хоккей
Вратарь Канады Леви пропустил три шайбы за пять матчей. Это лучший показатель на МЧМ
#Девон Леви
Хоккей
Канада прошла в полуфинал МЧМ-2021. Счет матча с Чехией – 3:0
#Канада U20
Хоккей
Все пары плей-офф МЧМ-2021
#МЧМ-2021
Хоккей
Канада и США – победители групп на МЧМ-2021
#МЧМ-2021
Хоккей
Россия не забила в матче МЧМ впервые с января 2012 года. Тогда это случилось в финале
#МЧМ-2021
Все новости
Материалы
Чем интересен Шик – лидер Чехии и автор гола с центра поля. Из-за больного сердца не перешел в «Ювентус» и ходит к коучу-мотиватору
#Патрик Шик
Краткие итоги МЧМ-2021. По каждой команде – несколько фактов
1
#МЧМ-2021
1
МЧМ проходит с пустыми трибунами, но фанаты Канады поддерживают сборную у заграждений
#Канада U20
Что означает поражение России на МЧМ? Выйдем в плей-офф? Почему вообще проиграли?
#Россия U20
Все материалы