Чем интересен Шик – автор гола с центра поля. Из-за больного сердца не перешел в «Ювентус» и ходит к коучу-мотиватору

Агент Шика объяснил, чем именно смутились в «Ювентусе»:

«Патрик недавно перенес ангину, после которой у него было инфекционное воспаление сердца . Все доктора подтвердили, что в этом нет ничего серьезного. Но он прибыл на медицинский осмотр в Турин на фоне этого состояния, усталости и серьезного стресса. Накануне он провел матч против сборной Италии, а затем в шесть утра сел на самолет. Это не могло не сказаться на результатах.

В Чехии доктора спокойнее отнеслись бы к этой ситуации, но в Италии было решено продолжить обследование. Кардиологу не понравилось состояние Патрика. Но у него просто была перегрузка. Еще сказалось то, что у Шика не было времени пройти необходимый курс лечения во время ангины».

В «Юве» никак ситуацию не прокомментировали, Шик тоже ничего не сказал. Больше о его проблемах с сердцем нигде не говорили – прошло уже четыре года. Он получает травмы, но не сердечные – чаще всего мышечные.

После «Ромы» Шик снова хорош. Возможно, ему помог личный тренер по мотивации

«Рома» урвала его за 42 миллиона, но столько миллионов раз пожалела. Он сыграл за клуб 58 матчей и забил всего 8 голов. Ни в одном другом клубе он не играл так плохо.