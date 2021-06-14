Чем интересен Шик – автор гола с центра поля. Из-за больного сердца не перешел в «Ювентус» и ходит к коучу-мотиватору
Чехия победила Шотландию 2:0 – оба гола забил Патрик Шик. Один из них – красота с центра поля. Этот гол – рекорд за историю Евро (с 1980 года) по дальности. Шик забил его с 45,5 метра.
Сейчас Патрик Шик – лидер и звезда сборной Чехии. Он поучаствовал в девяти голах в последних девяти матчах. Вообще Шик забивает почти в каждой второй игре за сборную: 27 матчей, 13 голов.
Не прошел медособледование в «Ювентусе» из-за проблем с сердцем
Летом 2016-го Шика купила «Сампдория». И ему хватило сезона в Серии А, чтобы стать одним из самых востребованных нападающих Европы. Через год за ним охотились топ-клубы.
Конкретнее всех действовал «Ювентус». Все стороны подтвердили переговоры и почти заключение контракта. Вице-президент «Юве» Недвед даже сравнивал Шика с Ибрагимовичем: «У него такие же большие ноги, он высокий и быстрый. Если Патрик продолжил развиваться, он станет нападающим мирового уровня».
Но в один момент все сорвалось. В «Ювентусе» не понравились результаты Шика не медосмотре. И тот через несколько дней перешел в «Рому» – за 42 миллиона. Это трансферный рекорд «Ромы» за клубную историю, и он до сих пор не побит.
Русский вратарь в Швеции пропустил гол с центра поля. Раньше он забивал сам и бил антирекорд Лиги Европы
Агент Шика объяснил, чем именно смутились в «Ювентусе»:
«Патрик недавно перенес ангину, после которой у него было инфекционное воспаление сердца. Все доктора подтвердили, что в этом нет ничего серьезного. Но он прибыл на медицинский осмотр в Турин на фоне этого состояния, усталости и серьезного стресса. Накануне он провел матч против сборной Италии, а затем в шесть утра сел на самолет. Это не могло не сказаться на результатах.
В Чехии доктора спокойнее отнеслись бы к этой ситуации, но в Италии было решено продолжить обследование. Кардиологу не понравилось состояние Патрика. Но у него просто была перегрузка. Еще сказалось то, что у Шика не было времени пройти необходимый курс лечения во время ангины».
В «Юве» никак ситуацию не прокомментировали, Шик тоже ничего не сказал. Больше о его проблемах с сердцем нигде не говорили – прошло уже четыре года. Он получает травмы, но не сердечные – чаще всего мышечные.
После «Ромы» Шик снова хорош. Возможно, ему помог личный тренер по мотивации
«Рома» урвала его за 42 миллиона, но столько миллионов раз пожалела. Он сыграл за клуб 58 матчей и забил всего 8 голов. Ни в одном другом клубе он не играл так плохо.
Через год «Рома» отдала его в аренду в «Лейпциг» – там он был основным и хорошо играл: забил за сезон 10 голов. «Лейпциг» не стал его выкупать (опция была в 28 миллионов). И Шика забрал к себе «Байер» – за 26,5 миллиона. В «Байере» тоже хороший сезон – стал вторым бомбардиром команды и основным нападающим.
После «Ромы» Шик начал работать с ментал-коучем Яном Мульфейту. Это известный психологический тренер и автор книги «Вдохновляющий лидер», на его сайте написано: «Я помогаю людям, организациям и странам раскрыть свой потенциал».
Еще от Мульфейта о своей работе: «Если человеку удается осознать свой талант и сильные стороны, он становится не только продуктивнее, но и счастливее. Только 13% людей получают удовольствие от своей работы, остальные работают за деньги. Как результат – идеальная картина мира работает только на 13%»
Еще Шик – это большие амбиции (прям как у Златана). В нескольких цитатах:
• Когда перешел в «Рому»: «В ближайшие годы надеюсь попасть в топ-клуб, где мне будут платить больше. Эта мотивация всегда сильно помогала. Хочу попасть в «Реал», «Барселону» или «МЮ».
• Год назад, когда отыграл сезон в «Лейпциге»: «Теперь мне нужен следующий уровень. Меня привлекает, и я хочу играть в АПЛ».
Шик стрельнул в первом же матче Евро. Если проведет турнир на таком уровне – амбиции играть на самом высоком уровне могут реализоваться. После больших турниров сборных случается много клубных трансферов.