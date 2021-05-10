Русский вратарь в Швеции пропустил гол с центра поля. Раньше он забивал сам и бил антирекорд Лиги Европы
Матч чемпионата Швеции. Играют «Юргорден» (первое место после пяти туров) и новичок лиги «Дегерфорс». Уже пять минут до конца матча, счет 0:0, но тут игрок «Дегерфорса» Виктор Эдвардсен вдруг бьет с центра поля. И вратарь Александр Васютин пропускает.
Еще через пять минут Эдвардсен забил второй гол. «Юргорден» впервые проиграл в сезоне.
Васютин считает, что при пропущенном голе действовал верно:
«Это был хороший выстрел. Я находился в правильном положении. Все произошло быстро, с идеальным завершением для нападения. Я был готов к удару и близок к тому, чтобы достать мяч. Еще несколько сантиметров – и получилось бы. Всегда неприятно пропускать с центра поля, но такое бывает».
Васютин перешел в «Юргорден» в феврале. Клуб с правом выкупа арендовал его у «Зенита». Спортивный директор «Юргордена» Боссе Андерссон говорил, что давно хотел подписать Васютина:
«Это современный вратарь, который производит сильное впечатление. Это лучший выбор для нас. Мы давно переговаривали с «Зенитом» и рады, что смогли подписать Васютина».
За два месяца Васютин сыграл в девяти матчах, пропустил шесть голов и в четырех играх не пропускал.
В «Зените» Васютин провел первый матч в 2019-м. Это была кубковая игра против «Томи». Она запомнилась тем, что Васютин не пропустил и один удар отбил лицом.
Васютину сейчас 25 лет. И Швеция в его карьере – уже третья скандинавская страна.
В 2016-й Васютин перешел в финский «Лахти». И громко дебютировал, забив гол, когда команда навалилась отыгрываться в конце матча.
Васютин стал основным вратарем и отыграл в «Лахти» два с половиной сезона. В 2017-м его признали лучшим вратарем финского чемпионата.
Васютин не стал возвращаться в «Зенит» и в 2018-м как свободный агент перешел в норвежский «Сарпсборг 08». С ним он впервые сыграл в еврокубках. «Сарпсборг» занял последнее место в группе Лиги Европы. Васютин там установил антирекорд турнира, пропустив два гола уже к пятой минуте матча.
Через год «Зенит» выкупил своего же воспитанника, но Васютин не смог закрепиться и сыграл в РПЛ только два матча.
В скандинавских странах Васютин не говорит на местных языках, но хорошо знает английский (помогли легионеры «Зенита»). Мотивацию играть в Европе Васютин просто объясняет:
«В Питере держало все! Родной город, в команде с семи лет. Конечно, было непросто отказаться от всего этого. Но, взвесив все за и против, решили с агентом, что сейчас будет правильнее идти дальше своим путем, отдельно от «Зенита».
Здесь вообще не в деньгах дело. Зарабатывать и в России можно. В моем возрасте оставаться дома или уезжать в Европу только из финансовых соображений – неправильно. Сначала надо наиграть опыт, минуты, показать себя».