Русский вратарь в Швеции пропустил гол с центра поля. Раньше он забивал сам и бил антирекорд Лиги Европы

Васютин перешел в «Юргорден» в феврале. Клуб с правом выкупа арендовал его у «Зенита». Спортивный директор «Юргордена» Боссе Андерссон говорил, что давно хотел подписать Васютина:

«Это современный вратарь, который производит сильное впечатление. Это лучший выбор для нас. Мы давно переговаривали с «Зенитом» и рады, что смогли подписать Васютина».

За два месяца Васютин сыграл в девяти матчах, пропустил шесть голов и в четырех играх не пропускал.

В «Зените» Васютин провел первый матч в 2019-м. Это была кубковая игра против «Томи». Она запомнилась тем, что Васютин не пропустил и один удар отбил лицом.