В Питере во время Суперкубка России закрыта станция метро возле стадиона: ее строили специально ради футбола
9 июля в Санкт-Петербурге пройдет Суперкубок России, в котором сыграют «Зенит» и «Спартак». Споров относительно принимающего матч города было достаточно – и разборки кипят до сих. Теперь к накаленной атмосфере добавилась еще одна проблема – транспортная.
Что произошло
8 июля на сайте питерского метрополитена вышел такой пост:
«В связи с необходимостью обеспечения общественного порядка и недопущения пересечения потоков болельщиков ФК «Зенит» и ФК «Спартак» перед матчем за Суперкубок России временно изменяется режим работы станции «Зенит».
09.07.2022 года с 16:00 до 21:00 часов станция будет закрыта для входа и выхода пассажиров. Просим заранее планировать маршрут поездок».
Матч между командами состоится в 19:00. Станция метро «Зенит» будет закрыта за три часа до матча и прямо под конец встречи. Добраться до нее можно будет пешком от станции «Крестовский остров», либо по проходящим рядом дорогам (на такси или собственном транспорте). Рядом со станцией «Зенит» нет остановок общественного транспорта.
Станцию «Зенит» строили как раз под футбольные матчи и меняли ее работу под это
Изначально станция метро называлась «Новокрестовская» (открыта в мае-2018), но в июле 2020-го топонимическая комиссия Санкт-Петербурга разрешила изменить ее на «Зенит». Станцию закрыли на переоформление – и она была открыта только к маю 2021-го. Дизайн изменился – теперь на станции «Зенит» был небольшой музей с выигранными трофеями.
Тогда вице-губернатор города Максим Соколов говорил:
«Откроем станцию до конца мая. Пока метростроителям нужно завершить наладку систем освещения, противопожарной сигнализации, вентиляции и дымоудаления, увязать диспетчеризацию всех систем между собой в едином пункте управления, подготовить траволаторы к ежегодному техническому освидетельствованию. Рад объявить, что 2 мая в тестовом режиме станция будет готова принять футбольных болельщиков команд «Зенит» – «Локомотив».
Станция «Зенит» рассматривалась, как один из этапов подготовки Санкт-Петербурга к Евро-2020. Ее называли важнейшим узлом в транспортировке фанатов. Пропускная способность станции составляет 30-50 тысяч пассажиров в час.
После завершения чемпионата Европы график работы станции метро изменили. Это произошло 1 октября 2021 года. Вот главные моменты:
- В обычные дни вестибюль закрыт для входа и выхода пассажиров;
- Открыт только в выходные, праздничные дни и дни матчей.
Соколов до этого связывал решение по станции метро «Зенит» с вопросом экономии – она пользуется популярностью только в дни матчей:
«Мы должны исходить из принципов финансовой целесообразности. Северный павильон, который непосредственно примыкает к «Газпром Арене», в обычное время, скажем мягко, не пользуется популярностью».