В Питере во время Суперкубка России закрыта станция метро возле стадиона: ее строили специально ради футбола

Что произошло

8 июля на сайте питерского метрополитена вышел такой пост:

«В связи с необходимостью обеспечения общественного порядка и недопущения пересечения потоков болельщиков ФК «Зенит» и ФК «Спартак» перед матчем за Суперкубок России временно изменяется режим работы станции «Зенит».

09.07.2022 года с 16:00 до 21:00 часов станция будет закрыта для входа и выхода пассажиров. Просим заранее планировать маршрут поездок».

Матч между командами состоится в 19:00. Станция метро «Зенит» будет закрыта за три часа до матча и прямо под конец встречи. Добраться до нее можно будет пешком от станции «Крестовский остров», либо по проходящим рядом дорогам (на такси или собственном транспорте). Рядом со станцией «Зенит» нет остановок общественного транспорта.