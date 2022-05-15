Сын Аршавина учится в «Спартаке» и вывел игрока на матч против «Зенита» – Аршавин работает в «Зените» и смотрел это в ТВ-студии
15 мая «Спартак» встречается с «Зенитом» – матч двух команд из разных категорий. «Зенит» уже стал чемпионом в четвертый раз подряд. «Спартак» пока что борется за место в топ-7. Одно из главных дерби в России.
Символизма вокруг этой встречи много. Один из главных моментов – вывод сыном Андрея Аршавина игроков на поле. Интерес в другом: сын Аршавина Арсений выводил на поле не футболиста «Зенита», а «Спартака» – Кристофера Мартинса.
Вот скриншоты – в трансляции не показали Арсения Аршавина крупным планом, но кадры такие:
Андрей Аршавин, который работает в «Зените» на должности заместителя генерального директора по спортивному направлению, в этот день был экспертом в студии «Матч ТВ». Ситуацию он прокомментировал так:
«Да, Арсений вышел на поле с Мартинсом. Не знаю, почему, видимо, Юлия (бывшая жена Аршавина) приурочила его выход на поле именно к матчу с «Зенитом». Ну, пускай. Я сижу с двумя своими другими детьми, они болеют за «Зенит», а враги пока в другой ложе.
Арсений болеет за «Спартак»? Естественно, он же играет за академию клуба. Какое задание я ему давал перед выходом на сегодняшнюю игру? Никакого задания не давал».
Арсений Аршавин занимается в академии «Спартака» с осени-2020. Про поступление сына в академию клуба Аршавин-старший говорил иронично: «У меня насчет этого предубеждений нет. Начнем разваливать «Спартак» с низов. Мне кажется, на этот трансфер им надо больше обратить внимания, чем на назначение Попова».
Позже Аршавин говорил, что не собирается переманивать сына из клубной академии, сославшись на то, что он живет в Москве.
Юлия Барановская (бывшая жена Аршавина) говорила:
«Как вы понимаете, я не разбираюсь в детских футбольных школах. А в Москве их много. Какая лучше, не знаю. Помощи с другой стороны, к сожалению, Арсений не получил. Мои друзья пообещали помочь и познакомили с Рохусом Рохусовичем Шохом, который и подсказал, как нам действовать. Сразу Арсения, конечно, не зачислили — около месяца он ходил на тренировки. Все мальчишки занимались в футбольной форме «Спартака», а он приходил в том, что у него было. За ним наблюдали и думали, стоит ли брать в команду. После, на тренерском совете, приняли решение зачислить Арсения в академию «Спартака».
Статистики Арсения Аршавина нет на сайте «Спартака», зато его фото есть в профиле команды 2012 года рождения. Он играет в нападении.