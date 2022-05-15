Сын Аршавина учится в «Спартаке» и вывел игрока на матч против «Зенита» – Аршавин работает в «Зените» и смотрел это в ТВ-студии

Андрей Аршавин, который работает в «Зените» на должности заместителя генерального директора по спортивному направлению, в этот день был экспертом в студии «Матч ТВ». Ситуацию он прокомментировал так:

«Да, Арсений вышел на поле с Мартинсом. Не знаю, почему, видимо, Юлия (бывшая жена Аршавина) приурочила его выход на поле именно к матчу с «Зенитом». Ну, пускай. Я сижу с двумя своими другими детьми, они болеют за «Зенит», а враги пока в другой ложе.

Арсений болеет за «Спартак»? Естественно, он же играет за академию клуба. Какое задание я ему давал перед выходом на сегодняшнюю игру? Никакого задания не давал».

Арсений Аршавин занимается в академии «Спартака» с осени-2020. Про поступление сына в академию клуба Аршавин-старший говорил иронично: «У меня насчет этого предубеждений нет. Начнем разваливать «Спартак» с низов. Мне кажется, на этот трансфер им надо больше обратить внимания, чем на назначение Попова».

Позже Аршавин говорил, что не собирается переманивать сына из клубной академии, сославшись на то, что он живет в Москве.