Андрей Аршавин

Дата рождения
29 мая 1981 г.
Достижения
Победитель Кубка и Суперкубка УЕФА (2008)
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Футбол
«Ливерпуль» пропустил четыре гола на «Энфилде» впервые с 2009 года. Тогда Аршавин сделал покер
#Ливерпуль
Футбол
Аршавин получил новую должность в «Зените»
#Андрей Аршавин
Футбол
«4 R S H A V I N», – «Арсенал» вспомнил о покере Аршавина на «Энфилде». Событию – 11 лет
#Андрей Аршавин
Футбол
«Бесплатная доставка». Аршавин помог болельщикам «Зенита»
#Андрей Аршавин
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Материалы
Сын Аршавина учится в «Спартаке» и вывел игрока на матч против «Зенита» – Аршавин работает в «Зените» и смотрел это в ТВ-студии
#Андрей Аршавин
Аршавин съездил в Норильск, прокатился на БелАЗе, а потом забил гол на 8 млн просмотров. Да, это все произошло в реальности
#Андрей Аршавин
«Это самый долгий момент его пребывания в Лиге чемпионов?» Аршавин случайно опять прославился на весь мир из-за провальной жеребьевки УЕФА
#Андрей Аршавин
Аршавин троллит сотрудников «Зенита»: предлагает в меню тараканов и пишет сценарий фильма, где на «Энфилде» было пять голов
#Зенит
Первый «Золотой мяч» Роналду. В топ-6 попал Аршавин, а «Ливерпуль» заранее заказал под Торреса частный самолет и вечеринку
#Криштиану Роналду
«Арсенал» уволил маскота из-за экономии. Он проработал 27 лет и ради матча даже пропустил свадьбу брата
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#Арсенал
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