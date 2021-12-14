«Это самый долгий момент его пребывания в Лиге чемпионов?» Аршавин случайно опять прославился на весь мир из-за провальной жеребьевки УЕФА

Провал жеребьевки Лиги чемпионов – все еще главная тема последних дней. По ссылке ниже – разбор, где именно ошиблись организаторы, и как проходила двойная жеребьевка.

Впервые в истории УЕФА назначил повторную жеребьевку Лиги чемпионов: сбой программы повлек нарушения и неправильные пары

В жеребьевке участвовал Андрей Аршавин (как представитель Санкт-Петербурга – города, где пройдет ближайший финал ЛЧ).

Так Аршавин отреагировал, когда достал «Манчестер Сити» после того, как «Вильярреалу» по ошибке выпал «Манчестер Юнайтед».