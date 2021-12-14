Андрей Аршавин
Лига чемпионов
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#Андрей Аршавин #Лига чемпионов

«Это самый долгий момент его пребывания в Лиге чемпионов?» Аршавин случайно опять прославился на весь мир из-за провальной жеребьевки УЕФА

2 часа назад

Провал жеребьевки Лиги чемпионов – все еще главная тема последних дней. По ссылке ниже – разбор, где именно ошиблись организаторы, и как проходила двойная жеребьевка.

Впервые в истории УЕФА назначил повторную жеребьевку Лиги чемпионов: сбой программы повлек нарушения и неправильные пары

В жеребьевке участвовал Андрей Аршавин (как представитель Санкт-Петербурга – города, где пройдет ближайший финал ЛЧ). 

Так Аршавин отреагировал, когда достал «Манчестер Сити» после того, как «Вильярреалу» по ошибке выпал «Манчестер Юнайтед».

В инстаграме, уже во время второй попытки, Аршавин написал: «Наслаждаюсь второй раз. Надеюсь, это последняя жеребьевка на сегодня».

И так Аршавин внезапно попал на обложки мировых журналов и интернет-медиа. 

L'Equipe

Marca

Mirror Sport

The Guardian

В англоязычных соцсетях все тоже вспомнили Аршавина. 

«Бедный Андрей Аршавин».

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«Это самый долгий момент пребывания Аршавина в Лиге чемпионов?»

«Андрей Аршавин? Бывший игрок «Арсенала»? Неудивительно, что в жеребьевке произошла ошибка».

 «Зенит» загадочно намекает на свою связь с Аршавиным.

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