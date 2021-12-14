«Это самый долгий момент его пребывания в Лиге чемпионов?» Аршавин случайно опять прославился на весь мир из-за провальной жеребьевки УЕФА
Провал жеребьевки Лиги чемпионов – все еще главная тема последних дней. По ссылке ниже – разбор, где именно ошиблись организаторы, и как проходила двойная жеребьевка.
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В жеребьевке участвовал Андрей Аршавин (как представитель Санкт-Петербурга – города, где пройдет ближайший финал ЛЧ).
Так Аршавин отреагировал, когда достал «Манчестер Сити» после того, как «Вильярреалу» по ошибке выпал «Манчестер Юнайтед».
В инстаграме, уже во время второй попытки, Аршавин написал: «Наслаждаюсь второй раз. Надеюсь, это последняя жеребьевка на сегодня».
И так Аршавин внезапно попал на обложки мировых журналов и интернет-медиа.
L'Equipe
Marca
Mirror Sport
The Guardian
В англоязычных соцсетях все тоже вспомнили Аршавина.
«Бедный Андрей Аршавин».
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«Это самый долгий момент пребывания Аршавина в Лиге чемпионов?»
«Андрей Аршавин? Бывший игрок «Арсенала»? Неудивительно, что в жеребьевке произошла ошибка».
«Зенит» загадочно намекает на свою связь с Аршавиным.