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#Зенит #РПЛ #Футбол #Андрей Аршавин

Аршавин троллит сотрудников «Зенита»: предлагает в меню тараканов и пишет сценарий фильма, где на «Энфилде» было пять голов

01 апреля, 22:23

«Зенит» выпустил первоапрельское видео. Концепция такая: в кабинет к Андрею Аршавину (сейчас он в «Зените» директор департамента по развитию молодежи) приходят люди из клуба. Скрытая камера снимает пранк, который разыгрывает Аршавин. 

Своему заместителю Федору Луннову Аршавин говорит, что «Зенит» хочет организовать матчи с «Интером» из Майами, которым управляет Дэвид Бекхэм. Дальше между Аршавиным и Лунновым происходит такой диалог:

- Мы с командами 2003-06-х годов договорились сыграть в Майами серию матчей.

- ***

- А чего?

- ***, с визами проблема.

Потом Аршавин попросил Луннова организовать Бекхэму прием в Петербурге. И тут случился созвон между ними. Все детали прилета Бекхэма они договорились обсудить потом.

Дарье Карасевой (управляющая столовой «Газпром»-Академии) Аршавин рассказал о секретной белковой диете из АПЛ («мы там вместо листьев салата ели мох»). 

Аршавин положил на стол контейнеры со сверчками, личинками жука и мадагаскарскими тараканами. Карасева отказалась пробовать их сырыми и засомневалась, что дети будут такое есть. Но Аршавин добавил уверенности: «Наверху уже все одобрили».

Никита Шершов (игрок «Зенита» U17) услышал о планах привозить в «Зенит» молодых легионеров и отправлять в иностранные команды русских: «Ты первым поедешь. Мы видим в тебе потенциал. И эта страна – Нигерия. По зуму будешь заниматься или туда тебя устроить?»

Денису Лапшину (пресс-атташе «Газпром»-Академии) Аршавин рассказал о художественном фильме с большим бюджетом, который снимают англичане. Аршавин предложил Лапшину помочь со сценарием и сделать сюжет менее реалистичным: «Допустим, мы тогда в 2008-м победили испанцев, а с «Арсеналом» я выиграл Лигу чемпионов».

И Аршавину захотелось, чтоб он забил на «Энфилде» пять голов: «А то меня четыре вообще бесит, как будто палец оторвали».

В конце Аршавин всем признался, что это был розыгрыш. И громче всех реагировал.

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