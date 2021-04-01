Аршавин троллит сотрудников «Зенита»: предлагает в меню тараканов и пишет сценарий фильма, где на «Энфилде» было пять голов

Своему заместителю Федору Луннову Аршавин говорит, что «Зенит» хочет организовать матчи с «Интером» из Майами, которым управляет Дэвид Бекхэм. Дальше между Аршавиным и Лунновым происходит такой диалог:

- Мы с командами 2003-06-х годов договорились сыграть в Майами серию матчей.

- ***

- А чего?

- ***, с визами проблема.

Потом Аршавин попросил Луннова организовать Бекхэму прием в Петербурге. И тут случился созвон между ними. Все детали прилета Бекхэма они договорились обсудить потом.