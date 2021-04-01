Аршавин троллит сотрудников «Зенита»: предлагает в меню тараканов и пишет сценарий фильма, где на «Энфилде» было пять голов
«Зенит» выпустил первоапрельское видео. Концепция такая: в кабинет к Андрею Аршавину (сейчас он в «Зените» директор департамента по развитию молодежи) приходят люди из клуба. Скрытая камера снимает пранк, который разыгрывает Аршавин.
Своему заместителю Федору Луннову Аршавин говорит, что «Зенит» хочет организовать матчи с «Интером» из Майами, которым управляет Дэвид Бекхэм. Дальше между Аршавиным и Лунновым происходит такой диалог:
- Мы с командами 2003-06-х годов договорились сыграть в Майами серию матчей.
- ***
- А чего?
- ***, с визами проблема.
Потом Аршавин попросил Луннова организовать Бекхэму прием в Петербурге. И тут случился созвон между ними. Все детали прилета Бекхэма они договорились обсудить потом.
Дарье Карасевой (управляющая столовой «Газпром»-Академии) Аршавин рассказал о секретной белковой диете из АПЛ («мы там вместо листьев салата ели мох»).
Аршавин положил на стол контейнеры со сверчками, личинками жука и мадагаскарскими тараканами. Карасева отказалась пробовать их сырыми и засомневалась, что дети будут такое есть. Но Аршавин добавил уверенности: «Наверху уже все одобрили».
Никита Шершов (игрок «Зенита» U17) услышал о планах привозить в «Зенит» молодых легионеров и отправлять в иностранные команды русских: «Ты первым поедешь. Мы видим в тебе потенциал. И эта страна – Нигерия. По зуму будешь заниматься или туда тебя устроить?»
Денису Лапшину (пресс-атташе «Газпром»-Академии) Аршавин рассказал о художественном фильме с большим бюджетом, который снимают англичане. Аршавин предложил Лапшину помочь со сценарием и сделать сюжет менее реалистичным: «Допустим, мы тогда в 2008-м победили испанцев, а с «Арсеналом» я выиграл Лигу чемпионов».
И Аршавину захотелось, чтоб он забил на «Энфилде» пять голов: «А то меня четыре вообще бесит, как будто палец оторвали».
В конце Аршавин всем признался, что это был розыгрыш. И громче всех реагировал.