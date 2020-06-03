50 небанальных фактов об Аршавине

1. Провел детство в коммунальной квартире. «Я бил по стенам мячом, и соседям приходилось терпеть гул от ударов о фанерную перегородку».

2. В детстве обедал в ресторане «Ориент». «Одно из самых бандитских мест: днем я обедал, а вообще там постоянно убивали людей».

3. Скрывал от мамы дневник, в котором ее трижды просили прийти в школу из-за плохого поведения сына. Раскрыл тайну на четвертой записи, когда учитель сказал Аршавину: до прихода матери он в школе не появится.

4. Тренеры считали его слишком ленивым (не отрабатывал в защите). Аршавина могли отдать в мини-футбол.

5. А еще он увлекался шашками (получил даже юношеский разряд). Тренер по шашкам даже обиделся, что Аршавин выбрал футбол.

6. Первый раз на профессиональном уровне сыграл в Англии. В Кубке Интертото против «Брэдфорда».

7. В 2007 году избрался в Заксобрание Петербурга от «Единой России». Но позже отказался от мандата.