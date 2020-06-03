50 небанальных фактов об Аршавине
«Гол» провел голосование в группе вконтакте на лучшего игрока РПЛ в XXI веке. Андрей Аршавин победил в финале Игоря Акинфеева, опередив его на 0,1% процента.
Об Аршавине – 50 редких, странных или просто необычных фактов из карьеры и жизни.
1. Провел детство в коммунальной квартире. «Я бил по стенам мячом, и соседям приходилось терпеть гул от ударов о фанерную перегородку».
2. В детстве обедал в ресторане «Ориент». «Одно из самых бандитских мест: днем я обедал, а вообще там постоянно убивали людей».
3. Скрывал от мамы дневник, в котором ее трижды просили прийти в школу из-за плохого поведения сына. Раскрыл тайну на четвертой записи, когда учитель сказал Аршавину: до прихода матери он в школе не появится.
4. Тренеры считали его слишком ленивым (не отрабатывал в защите). Аршавина могли отдать в мини-футбол.
5. А еще он увлекался шашками (получил даже юношеский разряд). Тренер по шашкам даже обиделся, что Аршавин выбрал футбол.
6. Первый раз на профессиональном уровне сыграл в Англии. В Кубке Интертото против «Брэдфорда».
7. В 2007 году избрался в Заксобрание Петербурга от «Единой России». Но позже отказался от мандата.
8. Тот покер на «Энфлиде» – единственный в карьере. А еще было три хет-трика: «Сатурну», «Амкару» и «Тереку».
9. После покера подписал контракт с PokerStars (крупнейший сайт для игры в покер). Заплатили «нормально».
10. Аршавин был соучредителем компании по продаже иномарок в Петербурге, но его бизнес-партнер Петр Тиньгаев имел крупные долги. В 2015 году суд арестовал у Аршавина имущество на 5 миллионов рублей.
11. В 2019-м Аршавину запретили выезд за границу – долги по алиментам.
12. У Аршавина есть герпетофобия (боязнь змей). У его бывшей гражданской жены Юлии Барановской тоже.
13. Ровшан Аскеров: «Аршавин – самый умный футболист России».
14. «Лошадь, я — лошадь, пасущаяся в поле! А вокруг меня бегают свинки!.. КОШМАР!!!». Это самый страшный сон Аршавина о футболе.
15. «Я НЕ БРЕЮ НОГИ!». Так вот капсом ответил Аршавин в книге «555 вопросов и ответов».
16. В 2009-м году английская страховая реклама выпустила рекламу, где главным героем был сурикат. Его акцент пародировал произношение Аршавина.
17. Леонид Слуцкий: «Шутил, что Аршавин уже устает, когда поет гимн перед матчем».
18. Поселок в Ленобласти могли назвать Аршавинка. Но его представители запросили большие деньги за переименование, и в итоге поселок назвали «Отрадное озеро».
19. В перерыве первого матча за «Арсенал» врачи наложили Аршавину восемь швов.
20. Юлия Барановская в своей книге вспоминает такой диалог:
– Андрей, давай я что-нибудь приготовлю?
– Нет, готовит мама.
21. За рекламу чипсов Lays Аршавин получил два миллиона евро (по данным The Independent).
22. Три любимых цвета: красный, белый и черный.
23. В 2005 сыграл самого себя в подростковом сериале «ОБЖ-2».
24. Даже в совершеннолетнем возрасте охранники не всегда пропускали Аршавина в ночные клубы.
25. В 2018 был на втором месте по запросам в яндексе среди российских футболистов.
26. Властимил Петржела иногда пропускал тренировки по физподготовке (его заменяли ассистенты). И Аршавин на день рождения в шутку подарил ему телескоп, чтобы наблюдать за командой.
27. В первый раз комментировал футбол еще в 2003-м. Вместе с Геннадием Орловым работал на матче «Зенит» – «Черноморец».
28. С Барановской Аршавин познакомился случайно на улице. Его друг сорвал и подарил ей цветы, но встречаться она стала с Аршавиным.
29. Английский фанат написал Аршавину на его уже закрытом сайте: «Если ты планируешь возглавить коммунистическое восстание в Соединенном Королевстве, я с радостью помогу тебе штурмовать Букингемский дворец». Аршавин ответил, что Англии революции не нужны.
30. После завершения карьеры вместе с Владимиром Быстровым увлекся хоккеем.
31. За всю карьеру у Аршавина только один гол со штрафного – в ворота «Москвы» в 2008-м.
32. В 2007-м у Аршавина спросили «Сможет ли «Зенит» выиграть Кубок УЕФА?». Он ответил, что в этом году финала уже не будет, поэтому нет.
33. Аршавин играл и в обороне. У Петржелы на левом фланге, у Ташуева в «Кубани» – на правом.
34. Венгер под конец карьеры Аршавина в Лондоне использовал его как центрального нападающего.
35. Курьезный гол Ивану Левенцу в Суперкубке России Аршавин забил потому, что до этого была долгая атака: он устал, задержался в чужой штрафной и подловил вратаря.
36. У Аршавина есть высшее образование по специальности «инженер по производству одежды».
37. По словам Аршавина, ему должны были дать трехматчевую дисквалификацию за удаление в матче с Андоррой (тогда бы он пропустил весь групповой этап Евро-2008). Но вмешался президент РФС Вячеслав Колосков, и наказание сократили до двух игр.
38. В Лондоне Аршавин с семьей арендовывал дом за 33 тысячи фунтов в месяц.
39. После чемпионского матча с «Сатурном» в 2007-м сразу ушел в раздевалку и в одиночестве ждал, пока команда отпразднует на поле.
40. На финал Лиги Европы (он комментировал матч) летел экономом рядом с туалетом.
41. Войцех Щесны о смехе Аршавина: «Самый заразительный в мире».
42. В Англии вспоминали сексистские высказывания Аршавина.
- «Женский футбол – это несерьезно»,
- «Если бы в моей власти было запретить женщинам водить машины и отобрать у них права, я бы не задумываясь это сделал!»,
- «Жены должны работать или учиться, тогда у них будет меньше времени доставать мужа».
43. Просил футболку после матча только два раза в жизни: у Торреса и Роналду.
44. В 2011-м представитель Аршавина интересовался у «Вконтакте», сколько они готовы заплатить, чтобы он там зарегистрировался. Соцсеть ответила, что готовы помочь только в раскрутке страницы. У Аршавина до сих пор нет страницы вк.
45. Предпоследний матч в карьере Аршавин закончил с красной карточкой. Он наступил на игрока «Иртыша». Его «Кайрат» проиграл и лишился шансов на чемпионство.
UPD. Тут мы ошиблись. Аршавин получил красную карточку, отбыл дисквалификацию, а потом сыграл еще два матча.
46. Занял 91-е место среди легионеров АПЛ по версии FourFourTwo. А Marca включила Аршавина в топ-10 футболистов, которые не играли на чемпионате мира.
47. Не смог приехать на матчи ЧМ-2018 и посмотреть их на стадионе. В это время игрался чемпионат Казахстана.
48. Побрил казахского блогера, который поспорил, что Аршавин не забьет семь голов в чемпионате Казахстана.
49. Аршавин о сыне: «Не думаю, что он пересматривает мои матчи. Сейчас он «Мужское / Женское» (шоу Барановской на «Первом канале») пересматривает».
50. После перехода в «Арсенал» Венгер повел Аршавина на стадион и спросил, на какой позиции он хочет играть. Аршавин начал тыкать пальцем по всему полю и сказал: «Просто дайте мне мяч».
Как всегда много бреда и домыслов, никто из детских тренеров не считал АСА ленивым, они наоборот его освобождали от оборонительных действий. Слушай интервью Андрея Сергеевича. За регистрацию ВК никакие представители ничего не просили, как и за название поселка, это вранье никем не подтвержденное. Никто не запрещал выезд АСА за границу, ибо долгов никаких отродясь не было. За это время в 2019 году АСА побывал во многих странах,Испания, Англия, Турция и так далее.... Вы смешны, пишите ахинею даже не задумываясь, что будете выглядеть ГЛУПО И СМЕШНО. И никакую красную карточку АСА в предпоследнем матче КПЛ не получал, хватит заниматься враньем!!!!
1) Борис Рапопорт, бывший главный тренер и спортивный директор «Зенита» говорил, что Аршавин мог остаться в мини-футболе. И у Юрия Морозова он не сразу закрепился, потому что тренер был строг и требовал дисциплинированности.
тут была ссылка Про регистрацию вк подтвердил пиарщик соцсети. И Павел Дуров: тут была ссылка «После переговоров с представителями Аршавина в России мы поняли, что это [переименование поселка в Аршавинку] слишком затратное мероприятие. Мы решили отказаться от этих планов», – сказал «Деловому Петербургу» Александр Русаков, управляющий компанией Parabola Group
4) По закрытию выезда за границу писали все официальные СМИ. В том числе «Интерфакс».
Но потом Аршавин действительно погасил долги и смог выезжать за границу.
5) Да, тут ошиблись. Спасибо, поправили. Он получил красную не в предпоследнем, а за два матча до завершения карьеры.