Аршавин, Мостовой и другие продвигали фонд, который теперь проверяет прокуратора. Возможно, это финансовая пирамида
UPD: Прокуратура Татарстана объявила, что в отношении фонда открыто уголовное дело
Это фото в инстаграме Андрея Аршавина появилось в декабре 2019 года. Группа бывших футболистов и гонщик Формулы 1 Виталий Петров сфотографировалась в одежде с названием инвестиционного фонда «Гафаров и партнеры». Рядом с ними сами основатели фонда – Эрик Гафаров и Владимир Сухоплюев.
Сейчас проверкой этого фонда занимается прокуратура Набережных Челнов.
Инвестиционный фонд заявляется как первый в России, который зарабатывает на спортивном беттинге. «Фонд объединил лучших аналитиков из букмекерских компаний, разработал собственную стратегию, сделал тысячи инвесторов богатыми и по-настоящему свободными», – говорится на официальном сайте. Если очень вкратце о деятельности: «Мы каждый день зарабатываем деньги на противоречиях и ошибках букмекерских компаний».
На стартовой странице сразу же представлен калькулятор. Уже в месяц доход почти 9%.
А за год?
На сайте «Вкладер» утверждается, что фонд имеет признаки финансовой пирамиды:
- отсутствие лицензии ФСФР России (ФКЦБ России) или Банка России на осуществление деятельности по привлечению денежных средств;
- отсутствие какой-либо информации о финансовом положении организации.
Основные признаки финансовой пирамиды выложены на сайте Роспотребнадзора. А еще есть такой документ о банкротстве Гафарова годовой давности и долгах на сумму более 38 миллионов рублей.
В инстаграме компании есть февральское видео о приезде футболистов: это Владимир Быстров, Руслан Нигматуллин, Александр Мостовой, Андрей Тихонов, Андрей Аршавин. На видео они приезжают в офис и позируют с ручками и бумагами.
На ютуб-канале «ПОГРАНИЧНИК» есть видеозапись под названием «Он вам не Эрик Гафаров и партнеры» с ответами некоторых из них. Там присутствует и Александр Кержаков, которого ранее появлялся в одежде с символикой фонда.
- Мостовой: «Видео сделано на некоммерческой основе. Да, я являюсь инвестором фонда, им стал в прошлом году».
- Тихонов: «Ни за какую рекламу фонд мне не платил. Я не рекламировал фонд. Мы просто общаемся, дружим. Да, я являюсь инвестором фонда».
- Нигматуллин: «Я к рекламе фонда не имею никакого отношения. Я являюсь клиентом фонда и дружу лично с Эриком».
- Кержаков (запись разговора с ним журналиста Sports.ru Александра Головина): «Я ничего не рекламирую, никому ничего не советую. Мне это понравилось, я рискнул».
Сейчас Кержаков говорит, что не имеет никакого отношения к фонду Гафарова. А в ютубе уже есть ролики, где инвесторы в интервью Андрею Алистарову жалуются на невозможность вернуть деньги. Ссылки на них мы дать не можем из-за мата внутри.
После новостей о проверке прокуратуры специальный корреспондент Metaratings.ru Иван Карпов связался с людьми на тех фото.
Аршавин ничего комментировать не стал.
Реакция Нигматуллина: «И что, что я стою в толстовке с названием Фонда Гафарова? Я не воспринимаю это в качестве рекламы. Я не имею никакого отношения к этому».
Что сказал Петров: «Ездил туда по личным вопросам. У меня там нет никаких подписанных бумаг, я не вкладывал туда ни копейки, и тем более не размешал ничего у себя в инстаграме. И так многие сделали. Не могу отвечать за всех, кто там был. У каждого свои какие-то интересы».
Выводы со слов Мостового: мерч одевали, потому что дурачились, денег не получали, сам он ездил в Казань и заехал к знакомому в Челны.
Интереснее всех получилось интервью с Быстровым. Вот его часть:
– Как вы относитесь к тому факту, что компания, которую вы рекламировали, подозревается в организации финансовой пирамиды.
– Кого я рекламировал-то?
– Фонд. «Гафаров и партнеры».
– С чего вы взяли, что я его рекламировал?
– На фотографии вы в толстовке с надписью этой компании.
– Соответственно, если я фотографируюсь в толстовке, это значит, что я рекламирую что-то?
– По-моему, да. Я поэтому и позвонил вам, чтобы спросить — рекламировали ли вы ее или нет.
– Я ничего не рекламирую. Никогда.
– Вы третий раз спрашиваете: «А что, а где, а какая реклама». Я же задал вопрос: «Вы рекламировали эту контору?»
– Какую контору?
– Я уже четыре раза называл ее.
– Вообще без понятия.
– То есть вы не можете сказать, рекламировали ли вы эту компанию?
– Я же сказал уже.
– Владимир, вы понимаете, как смешно выглядите?
– Нет. Не понимаю.
Гафаров – бизнесмен из Набережных Челнов. Он был владельцем ресторана, службы доставки, проектов корейских магазинов.
«Быть предпринимателем дано не каждому, нужен определенный талант. Но пока ты молодой – грех не попробовать, – считает он. – Я из обычной семьи, мой папа военный, а мама учитель. У меня отец очень целеустремленный и конкретный человек. Всеми своими подобными чертами я обязан ему. Больше ничем. Люди думают, что добиться успеха можно только с чьей-то подачи. Никто не хочет верить в чужой успех. Я сделал себя сам. Я открыл ИП в 15 лет. Начинал с молочного бизнеса и спустя 10 лет к нему вернулся».
В марте «Спорт день за днем» поговорил с Гафаровым. Что он говорил – вкратце:
• «Статус финансовой пирамиды может присвоить какой-либо организации только суд, такого решения в отношении нашей компании нет и не может быть. Центробанк не давал такую оценку нашей компании».
• «Для сферы беттинга мы показываем очень умеренную доходность, потому что для нас важнее зарабатывать в долгую, так как мы несем ответственность за чужой капитал».
• «Мы не гарантируем прибыль, и не гарантируем, что никогда не проиграем. Мы лишь говорим о том, что наша стратегия математически безопасна».
• «Любой наш клиент может запросить возврат по истечению двух месяцев с момента начала работы его денег в общем капитале фонда, об этом написано в договоре с клиентом».
• «Мы гордимся тем, что ни один клиент не потерял с нами деньги. Да, у нас есть проигрышные ставки, и в этом деле невозможно по-другому, но по итогам каждого дня работы мы всегда в плюсе».
• «Мы не используем рекламу, в этом нет необходимости. Когда продукт качественный, он востребован».
• «Аршавин, Мостовой, Тихонов, Быстров, Нигматуллин, Петров, Кержаков и другие – клиенты нашего фонда. Они не против того, чтобы мы об этом говорили. Кроме них есть еще около ста других известных людей, но они по разным своим причинам не хотели бы это афишировать».
Пресс-служба прокуратуры Набережных Челнов сообщила, что 12 мая с 8 до 17 часов на прием приглашаются все пострадавшие от деятельности фонда «Гафаров и партнеры».