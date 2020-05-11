Аршавин, Мостовой и другие продвигали фонд, который теперь проверяет прокуратора. Возможно, это финансовая пирамида

Аршавин ничего комментировать не стал.

Реакция Нигматуллина: «И что, что я стою в толстовке с названием Фонда Гафарова? Я не воспринимаю это в качестве рекламы. Я не имею никакого отношения к этому».

Что сказал Петров: «Ездил туда по личным вопросам. У меня там нет никаких подписанных бумаг, я не вкладывал туда ни копейки, и тем более не размешал ничего у себя в инстаграме. И так многие сделали. Не могу отвечать за всех, кто там был. У каждого свои какие-то интересы».

Выводы со слов Мостового: мерч одевали, потому что дурачились, денег не получали, сам он ездил в Казань и заехал к знакомому в Челны.

Интереснее всех получилось интервью с Быстровым. Вот его часть:

– Как вы относитесь к тому факту, что компания, которую вы рекламировали, подозревается в организации финансовой пирамиды.

– Кого я рекламировал-то?

– Фонд. «Гафаров и партнеры».

– С чего вы взяли, что я его рекламировал?

– На фотографии вы в толстовке с надписью этой компании.

– Соответственно, если я фотографируюсь в толстовке, это значит, что я рекламирую что-то?

– По-моему, да. Я поэтому и позвонил вам, чтобы спросить — рекламировали ли вы ее или нет.

– Я ничего не рекламирую. Никогда.

– Вы третий раз спрашиваете: «А что, а где, а какая реклама». Я же задал вопрос: «Вы рекламировали эту контору?»

– Какую контору?

– Я уже четыре раза называл ее.

– Вообще без понятия.

– То есть вы не можете сказать, рекламировали ли вы эту компанию?

– Я же сказал уже.

– Владимир, вы понимаете, как смешно выглядите?

– Нет. Не понимаю.