Воспитанник «Ман Сити» пытался подкупить бывшего одноклубника. Итог аферы – бан на 5 лет

После Англии он уехал в Швецию выступать за АИК, а затем вдруг спустился в пятый дивизион играть за «Рессьехольм». С одним из игроков этого клуба, причем еще до перехода, Этуху пригласил встретиться вратаря АИКа Кириакоса Стаматопулоса. Причем встреча состоялась в мае 2017-го, а в новую команду Этуху перешел в августе.

На встрече вратарю было предложено взять 160 тысяч фунтов, чтобы сдать матч АИКа с «Гетеборгом». Странная афера – Стаматопулос числился в АИКе с 2010 года, хотя и играл редко.

Кипер молчать не стал – тут же все рассказал, матч даже отложили. Спортивный директор «Гетеборга» сообщил, что вратаря соперников пытались подкупить, но других подробностей он не знает. В официальном заявлении сайта Федерации футбола Швеции было указано, что помимо денежной суммы в адрес вратаря использовались завуалированные угрозы.

«Гетеборг» шел на 11-м месте, АИК – на шестом. Вместо мая «Гетеборг» принял АИК в августе и победил 2:1. Через год Этуху, который сменил игровую карьеру на работу агентом, предъявила обвинения шведская полиция. Он был оправдан судом, но разбирательства продолжались, и осенью 2019-го Этуху снова был признан виновным.