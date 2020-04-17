Воспитанник «Ман Сити» пытался подкупить бывшего одноклубника. Итог аферы – бан на 5 лет
Вряд ли вы помните Диксона Этуху, но наверняка видели его на поле раньше:
- Начинал карьеру в «Манчестер Сити» еще до прихода шейхов;
- Провел в АПЛ четыре сезона за «Фулхэм»;
- Даже поиграл в финале Лиги Европы – все 120 минут за «Фулхэм» против «Атлетико» (англичане проиграли 1:2 в овертайме).
Теперь у 37-летнего Этуху серьезные проблемы.
После Англии он уехал в Швецию выступать за АИК, а затем вдруг спустился в пятый дивизион играть за «Рессьехольм». С одним из игроков этого клуба, причем еще до перехода, Этуху пригласил встретиться вратаря АИКа Кириакоса Стаматопулоса. Причем встреча состоялась в мае 2017-го, а в новую команду Этуху перешел в августе.
На встрече вратарю было предложено взять 160 тысяч фунтов, чтобы сдать матч АИКа с «Гетеборгом». Странная афера – Стаматопулос числился в АИКе с 2010 года, хотя и играл редко.
Кипер молчать не стал – тут же все рассказал, матч даже отложили. Спортивный директор «Гетеборга» сообщил, что вратаря соперников пытались подкупить, но других подробностей он не знает. В официальном заявлении сайта Федерации футбола Швеции было указано, что помимо денежной суммы в адрес вратаря использовались завуалированные угрозы.
«Гетеборг» шел на 11-м месте, АИК – на шестом. Вместо мая «Гетеборг» принял АИК в августе и победил 2:1. Через год Этуху, который сменил игровую карьеру на работу агентом, предъявила обвинения шведская полиция. Он был оправдан судом, но разбирательства продолжались, и осенью 2019-го Этуху снова был признан виновным.
Этуху получил штраф, но избежал тюремного наказания. Теперь настиг и спортивный бан. В Швеции Этуху и второго переговорщика – Албана Юсуфи – отлучили от футбола на пять лет.