Как забить меньше всех и стать чемпионом – история уникального кейса из Швеции

Разница 25:15 в 26 матчах, и чемпионство. Можно сразу же представить себе, какими были победы – максимум по 1:0. Вот что было по цифрам:

АИК выиграл 11 матчей, по 1:0 – семь из них;

В четырех матчах забивал по два гола. Но не больше двух;

12 матчей – без пропущенных голов;

Зато всего три матча со счетом 0:0.

«Я просто не хотел делать то, что делают все, – рассказывал Бакстер. – А в Швеции до этого было как: все играют 4-4-2, защитники пуляют вперед на нападающих, которые цепляются за мяч. Я подумал, что если вернусь и буду играть в то же самое, лигу выиграет или команда с лучшими игроками, или которой больше повезет. И я решил делать все то, что они не любят, и посмотреть, что из этого выйдет».

Команда приняла идеи сразу же, и уже в предсезонном турнире в Марбелье закидывала по три гола соперникам. Но не все пошло здорово в чемпионате: две победы, шесть ничьих, два поражения после десяти матчей – это не очень походило на чемпионский график, тем более в 26-матчевом сезоне.

Как говорил тренер, игрокам нравились его задумки, но не было результата. Перед важным матчем с «Гетеборгом» (символ шведского чемпионата 1990-х) Бакстер собрал команду и сказал: «Слушайте, вы все. Теперь никаких гребаных компромиссов – или вы делаете все, что мы задумали, или я, на хрен, сваливаю отсюда».

АИК вдесятером из-за удаления сражался с «Гетеборгом», но победил 1:0, и с тех пор пошла отличная серия результатов. На вопрос о семи победах по 1:0 Бакстер отвечал: «Гляньте на статистику. В таких играх мы били по воротам раз 17, а они – всего пару».

Перед последним туром АИК не был фаворитом чемпионской гонки – он отставал на очко от «Хельсингборга», который играл с немотивированным аутсайдером – «Хэкен» уже вылетел досрочно. Соперник АИКа – «Эргрюте» – готовился к переходным матчам.

«Перед игрой произошел сбой в подаче электроэнергии, так что обогрев поля не работал, само оно было ледяным – просто ужасным для игры в футбол, – вспоминал Бакстер. – А я ходил по раздевалке как по горячим углям, думая: «Черт, это уравнивает наши шансы, надо успокоить команду». Подзываю капитана, даю установку, а он мне: «Коуч, не волнуйся – мы разберемся». Они были очень уверены в себе».