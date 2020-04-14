Как забить меньше всех и стать чемпионом – история уникального кейса из Швеции
АИК шесть раз выигрывал чемпионат Швеции – больше титулов только у «Мальме», «Гетеборга» и «Норрчепинга». Сезон-1997 (там система «весна-осень») команда завершила на восьмом месте, а на следующий год вошла в историю.
Она выиграла чемпионат, забив МЕНЬШЕ, чем все остальные участники. Меньше чем середняки и аутсайдеры – меньше всех. Всего 25 голов за 26 матчей, меньше даже гола в среднем за игру.
Как все это было? Увлекательная история.
После сезона-1997 спортивный директор клуба Стефан Содерберг полетел в Японию уговаривать Стюарта Бакстера вернуться в Швецию. Британец начинал там тренерскую карьеру и набрался опыта, а в Японии работал с «Виссел Кобе». Бакстер как раз собирался потренировать в другой стране – желания совпали идеально. «Содерберг бы так и не отстал от меня, если бы я не подписал предварительный контракт», – вспоминал тренер.
АИК за 50 лет до этого всего однажды был чемпионом, но фанаты регулярно требовали титулов. Почему бы и не помечтать – в 1997-м клуб залез в четвертьфинал Кубка Кубков, где не проиграл дома «Барселоне» (1:1), но вылетел, уступив в гостях (1:3). Да и состав подобрался неплохой. Например:
- Йохан Мьяллбю – будущий игрок «Селтика», с которым выходил в финал Кубка УЕФА;
- Олаф Мелльберг – играл потом даже в «Ювентусе»;
- Матиас Аспер – известный в будущем шведский вратарь;
- Андерс Лимпар – выигрывал чемпионат Англии с «Арсеналом», бронзовый призер ЧМ-1994.
Разница 25:15 в 26 матчах, и чемпионство. Можно сразу же представить себе, какими были победы – максимум по 1:0. Вот что было по цифрам:
- АИК выиграл 11 матчей, по 1:0 – семь из них;
- В четырех матчах забивал по два гола. Но не больше двух;
- 12 матчей – без пропущенных голов;
- Зато всего три матча со счетом 0:0.
«Я просто не хотел делать то, что делают все, – рассказывал Бакстер. – А в Швеции до этого было как: все играют 4-4-2, защитники пуляют вперед на нападающих, которые цепляются за мяч. Я подумал, что если вернусь и буду играть в то же самое, лигу выиграет или команда с лучшими игроками, или которой больше повезет. И я решил делать все то, что они не любят, и посмотреть, что из этого выйдет».
Команда приняла идеи сразу же, и уже в предсезонном турнире в Марбелье закидывала по три гола соперникам. Но не все пошло здорово в чемпионате: две победы, шесть ничьих, два поражения после десяти матчей – это не очень походило на чемпионский график, тем более в 26-матчевом сезоне.
Как говорил тренер, игрокам нравились его задумки, но не было результата. Перед важным матчем с «Гетеборгом» (символ шведского чемпионата 1990-х) Бакстер собрал команду и сказал: «Слушайте, вы все. Теперь никаких гребаных компромиссов – или вы делаете все, что мы задумали, или я, на хрен, сваливаю отсюда».
АИК вдесятером из-за удаления сражался с «Гетеборгом», но победил 1:0, и с тех пор пошла отличная серия результатов. На вопрос о семи победах по 1:0 Бакстер отвечал: «Гляньте на статистику. В таких играх мы били по воротам раз 17, а они – всего пару».
Перед последним туром АИК не был фаворитом чемпионской гонки – он отставал на очко от «Хельсингборга», который играл с немотивированным аутсайдером – «Хэкен» уже вылетел досрочно. Соперник АИКа – «Эргрюте» – готовился к переходным матчам.
«Перед игрой произошел сбой в подаче электроэнергии, так что обогрев поля не работал, само оно было ледяным – просто ужасным для игры в футбол, – вспоминал Бакстер. – А я ходил по раздевалке как по горячим углям, думая: «Черт, это уравнивает наши шансы, надо успокоить команду». Подзываю капитана, даю установку, а он мне: «Коуч, не волнуйся – мы разберемся». Они были очень уверены в себе».
Нервы были только тогда, когда АИК забил и узнал, что «Хэкен» обыгрывает «Хельсингборг». Додержались оба – выиграли и «Хэкен», и АИК, так случилось неожиданное чемпионство. Бакстер не согласен, что оно добыто из-за защитной игры: «Мы просто играли совершенно иначе, чем все они – атаковали их защитников, постоянно прессинговали. Я сказал им, что мы будем играть именно так – потому что никто не хочет, чтобы мы вот так играли против них».
Чемпионство породило как минимум две замечательные истории.
Первая: «Хэкен» выиграл 2:1, два гола забил парень по имени Матиас Ларссон. Игроки и фанаты АИКа пригласили его отпраздновать чемпионство вместе – оплатили ему рейс из Гетеборга в Стокгольм, вытащили на сцену, с тех пор часто о нем вспоминали (особенно фанаты, распевавшие часто песню «о легендарном Ларссоне»).
Вторая: как только Бакстер пришел в клуб, он заметил молодого парня, который сидел около офиса, это был бывший игрок АИКа, от которого клуб хотел избавиться – парень талантливый, но проблемный. Он спросил тренера, может ли поддерживать форму с клубом перед уходом – Бакстер разрешил, а потом уговорил руководство подписать контракт – парень на тренировках был неплох, а в нападении было так мало кадров, что на этой позиции даже играл левый защитник.
Парень стал играть, но, вот проблема, никак не забивал, а фанаты и журналисты критиковали Бакстера за чрезмерное доверие. «В общем, перед последней игрой я сказал ему: «Слушай, сегодня у тебя есть возможность заткнуть их всех. Я выбираю тебя, потому что верю. Просто иди и сделай это. Если это наша с тобой последняя игра здесь, по крайней мере, мы отдадим все».
АИК выиграл 1:0 и стал чемпионом. Догадались, кто забил золотой гол?
Совершенно неизвестно, как дальше бы сложилась карьера Александра Эстлунда, если бы не тот гол. Но футболист, еще в начале сезона не подходивший восьмой команде Швеции, в скором времени стал игроком «Фейеноорда» и поиграл за «Саутгемптон». А еще – дорос до сборной и съездил с ней на Евро-2004, где в четвертьфинале против голландцев сдерживал Арьена Роббена. Да, Эстлунд уже не был нападающим – практически всю свою карьеру он провел на месте правого защитника.
Очень коротко о том, что было дальше с АИКом:
• В сезоне-1999 «Хельсингборг» все же отомстил АИКу – выиграл чемпионство, опередив соперника на одно очко. Спустя год тот «Хельсингборг» сенсационно выкинет из квалификации ЛЧ «Интер» с Роналдо, Вьери и тренером Липпи.
• АИК в своей Лиге чемпионов пройдет в квалификации «Днепр-Трансмаш» и АЕК, вообще не пропустив ни разу. В группе, конечно, досталось, но от кого – от «Барселоны», «Фиорентины» и «Арсенала». Одна ничья (дома с «Фио»), пять поражений, но дома упирались, как могли (еще – 1:2 с «Барсой» и 2:3 с «Арсеналом»).
• Бакстер выиграл с АИКом еще Кубок Швеции и укатил в Норвегию, а затем тренировал английскую молодежку, сборные ЮАР и Финляндии (дважды по 0:3 от России в квалификации к ЧМ-2010) и разные клубы, даже «Хельсингборг».
• АИК в следующий раз выиграл чемпионат Швеции в 2009-м, а еще через три года расстроил всех фанатов ЦСКА в Лиге Европы. Последнее чемпионство датировано 2018 годом.