Важный форвард Украины Беседин забанен за допинг на год. Возможно, его подставили врачи
Сборная Украины мощно отыграла в отборе на Евро-2020. В ноябрьском матче против Сербии (2:2) один из мячей забил 23-летний Артем Беседин. В первой части украинского сезона у Беседина были классные личные показатели в киевском «Динамо» – 13 игр, 8 голов, 2 результативных паса. Отсюда и тот вызов в сборную Украины, которая разносила всех соперников и без Беседина.
В Лиге Европы у Беседина все складывалось не так хорошо. В общей сложности он отыграл 390 минут за шесть матчей группового этапа, но ни разу не забил. После игры пятого тура против «Мальме» у Беседина обнаружилась еще одна проблема – он не прошел допинг-тест. 19 декабря 2019 года Беседина временно отстранили от футбола на 30 дней. С того времени он больше не играл.
Разбирательства и протесты самого Беседина пришли к конечному вердикту: УЕФА отстранил его от футбола на один календарный год. Срок действия наказания начинается с даты первого отстранения – именно с 19 декабря 2019-го. Поэтому два месяца из дисквалификации Беседина уже прошли. У Беседина остается возможность обжаловать решение в Спортивном арбитражном суде.
Последний пост в инстаграме Беседина появился 28 декабря. Тогда уже действовала временная дисквалификация, но Беседин был уверен в своей невиновности:
Что известно об этой ситуации:
- В январе «Динамо» временно отстранило от работы Леонида Миронова – главного врача команды. Sport Arena пишет, что это связано именно с положительной допинг-пробой у Беседина. Миронов отказался говорить с журналистами.
- Сам Беседин вину не признал, хотя в худшем случае ему грозило четыре года дисквалификации. «Динамо» поддерживает игрока – с ним продлили контракт, который заканчивался летом 2020 года.
- Журналист Игорь Цыганык рассказал больше подробностей: Беседин принимал все, что рекомендовали ему клубные врачи. Он же сказал ключевую вещь – если виноват сам Беседин, то дисквалификация составит четыре года. По итогу получился только год.