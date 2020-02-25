Важный форвард Украины Беседин забанен за допинг на год. Возможно, его подставили врачи

Сборная Украины мощно отыграла в отборе на Евро-2020. В ноябрьском матче против Сербии (2:2) один из мячей забил 23-летний Артем Беседин. В первой части украинского сезона у Беседина были классные личные показатели в киевском «Динамо» – 13 игр, 8 голов, 2 результативных паса. Отсюда и тот вызов в сборную Украины, которая разносила всех соперников и без Беседина.

В Лиге Европы у Беседина все складывалось не так хорошо. В общей сложности он отыграл 390 минут за шесть матчей группового этапа, но ни разу не забил. После игры пятого тура против «Мальме» у Беседина обнаружилась еще одна проблема – он не прошел допинг-тест. 19 декабря 2019 года Беседина временно отстранили от футбола на 30 дней. С того времени он больше не играл.

Разбирательства и протесты самого Беседина пришли к конечному вердикту: УЕФА отстранил его от футбола на один календарный год. Срок действия наказания начинается с даты первого отстранения – именно с 19 декабря 2019-го. Поэтому два месяца из дисквалификации Беседина уже прошли. У Беседина остается возможность обжаловать решение в Спортивном арбитражном суде.

Последний пост в инстаграме Беседина появился 28 декабря. Тогда уже действовала временная дисквалификация, но Беседин был уверен в своей невиновности: