Артем Беседин
Евро-2020
Футбол
Украина
Динамо К
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#Артем Беседин #Футбол #Евро-2020 #Украина #Динамо К

Важный форвард Украины Беседин забанен за допинг на год. Возможно, его подставили врачи

25 февраля, 18:15
Александр Плеханов

Официальный сайт киевского Динамо

Сборная Украины мощно отыграла в отборе на Евро-2020. В ноябрьском матче против Сербии (2:2) один из мячей забил 23-летний Артем Беседин. В первой части украинского сезона у Беседина были классные личные показатели в киевском «Динамо» – 13 игр, 8 голов, 2 результативных паса. Отсюда и тот вызов в сборную Украины, которая разносила всех соперников и без Беседина.

В Лиге Европы у Беседина все складывалось не так хорошо. В общей сложности он отыграл 390 минут за шесть матчей группового этапа, но ни разу не забил. После игры пятого тура против «Мальме» у Беседина обнаружилась еще одна проблема – он не прошел допинг-тест. 19 декабря 2019 года Беседина временно отстранили от футбола на 30 дней. С того времени он больше не играл.

Разбирательства и протесты самого Беседина пришли к конечному вердикту: УЕФА отстранил его от футбола на один календарный год. Срок действия наказания начинается с даты первого отстранения – именно с 19 декабря 2019-го. Поэтому два месяца из дисквалификации Беседина уже прошли. У Беседина остается возможность обжаловать решение в Спортивном арбитражном суде.

Последний пост в инстаграме Беседина появился 28 декабря. Тогда уже действовала временная дисквалификация, но Беседин был уверен в своей невиновности: 

Что известно об этой ситуации:

  • В январе «Динамо» временно отстранило от работы Леонида Миронова – главного врача команды. Sport Arena пишет, что это связано именно с положительной допинг-пробой у Беседина. Миронов отказался говорить с журналистами.
  • Сам Беседин вину не признал, хотя в худшем случае ему грозило четыре года дисквалификации. «Динамо» поддерживает игрока – с ним продлили контракт, который заканчивался летом 2020 года.
  • Журналист Игорь Цыганык рассказал больше подробностей: Беседин принимал все, что рекомендовали ему клубные врачи. Он же сказал ключевую вещь – если виноват сам Беседин, то дисквалификация составит четыре года. По итогу получился только год.
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