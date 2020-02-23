Александр Логинов
Биатлон
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#Александр Логинов #Биатлон

Логинов снялся с последней гонки ЧМ. Это итог новых нападок из-за допинга

23 февраля, 13:00
Александр Плеханов

Александр Логинов отказался от участия в масс-старте на чемпионате мира по биатлону.

Keystone Press Agency/Global Look Press

Напоминаем ситуацию: 22 февраля в 6 утра в номер к Логинову пришли представители спецслужб. Они обыскали его личные вещи, забрали ноутбук и телефон. В полицию поехал Александр Касперович – личный тренер Логинова. Оказалось, что причиной визита полиции как раз и было обращение по Касперовичу: он работал на ЧМ по чужой аккредитации.

Безумное подозрение по Касперовичу, что он передавал Логинову допинг во время чемпионата мира. Ничего не подтвердилось, но весь день Логинов раздавал интервью и находился на нервах. Он все равно отбегал четвертый этап в мужской эстафете, где вытащил сборную на итоговое четвертое место. Уже после гонки Логинов много говорил о давлении и своем будущем.

Логинов рассказал, что нападки со всех сторон могут заставить его быстрее закончить карьеру, потому что так будет легче. Его проблемы тянутся с давней истории с допингом, когда его уже дисквалифицировали. Теперь Логинов дал интересное пояснение: «Допинг не применял и не знаю, как запрещенное вещество тогда попало в организм. Когда-нибудь я расскажу всю историю».

Логинов – единственный российский спортсмен, выигравший медали на этом ЧМ.

dpa/Global Look Press

На чемпионате мира по биатлону Логинов выиграл две медали – золото в спринте и бронзу в гонке преследования. Сразу после победы его раскритиковали другие спортсмены. Норвежцы говорили о победе Логинова, что он вообще лишил их медали. Новую историю с обысками прокомментировал Йоханнес Дале: «Слышал об изъятом телефоне. Видимо, полиция ищет звонки. Это хорошая история со стороны спорта, если они все-таки что-то найдут».

Теперь Логинов снялся с масс-старта, где был бы одним из фаворитов. Дмитрий Губерниев в своем телеграм-канале раскрыл подробности снятия Логинова: «И до поздней ночи вчера полиция снова разговаривала с Логиновым, приезжали протокол подписывать. Драчев уехал из отделения в час ночи, потом дружно к Логинову в отель. Тут не до стартов уже и Логинов снялся с последней гонки!».

Заявление из официального твиттера союза биатлонистов России объясняет все окончательно:

Как Логинов дошел до снятия с гонок
Кошмар перед биатлонной эстафетой: обыски ранним утром у Логинова и его тренера, изъяты ноутбуки и телефоны
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