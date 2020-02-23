Логинов снялся с последней гонки ЧМ. Это итог новых нападок из-за допинга
Напоминаем ситуацию: 22 февраля в 6 утра в номер к Логинову пришли представители спецслужб. Они обыскали его личные вещи, забрали ноутбук и телефон. В полицию поехал Александр Касперович – личный тренер Логинова. Оказалось, что причиной визита полиции как раз и было обращение по Касперовичу: он работал на ЧМ по чужой аккредитации.
Безумное подозрение по Касперовичу, что он передавал Логинову допинг во время чемпионата мира. Ничего не подтвердилось, но весь день Логинов раздавал интервью и находился на нервах. Он все равно отбегал четвертый этап в мужской эстафете, где вытащил сборную на итоговое четвертое место. Уже после гонки Логинов много говорил о давлении и своем будущем.
Логинов рассказал, что нападки со всех сторон могут заставить его быстрее закончить карьеру, потому что так будет легче. Его проблемы тянутся с давней истории с допингом, когда его уже дисквалифицировали. Теперь Логинов дал интересное пояснение: «Допинг не применял и не знаю, как запрещенное вещество тогда попало в организм. Когда-нибудь я расскажу всю историю».
На чемпионате мира по биатлону Логинов выиграл две медали – золото в спринте и бронзу в гонке преследования. Сразу после победы его раскритиковали другие спортсмены. Норвежцы говорили о победе Логинова, что он вообще лишил их медали. Новую историю с обысками прокомментировал Йоханнес Дале: «Слышал об изъятом телефоне. Видимо, полиция ищет звонки. Это хорошая история со стороны спорта, если они все-таки что-то найдут».
Теперь Логинов снялся с масс-старта, где был бы одним из фаворитов. Дмитрий Губерниев в своем телеграм-канале раскрыл подробности снятия Логинова: «И до поздней ночи вчера полиция снова разговаривала с Логиновым, приезжали протокол подписывать. Драчев уехал из отделения в час ночи, потом дружно к Логинову в отель. Тут не до стартов уже и Логинов снялся с последней гонки!».
Заявление из официального твиттера союза биатлонистов России объясняет все окончательно: