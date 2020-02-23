Логинов снялся с последней гонки ЧМ. Это итог новых нападок из-за допинга

Напоминаем ситуацию: 22 февраля в 6 утра в номер к Логинову пришли представители спецслужб. Они обыскали его личные вещи, забрали ноутбук и телефон. В полицию поехал Александр Касперович – личный тренер Логинова. Оказалось, что причиной визита полиции как раз и было обращение по Касперовичу: он работал на ЧМ по чужой аккредитации.

Безумное подозрение по Касперовичу, что он передавал Логинову допинг во время чемпионата мира. Ничего не подтвердилось, но весь день Логинов раздавал интервью и находился на нервах. Он все равно отбегал четвертый этап в мужской эстафете, где вытащил сборную на итоговое четвертое место. Уже после гонки Логинов много говорил о давлении и своем будущем.

Логинов рассказал, что нападки со всех сторон могут заставить его быстрее закончить карьеру, потому что так будет легче. Его проблемы тянутся с давней истории с допингом, когда его уже дисквалифицировали. Теперь Логинов дал интересное пояснение: «Допинг не применял и не знаю, как запрещенное вещество тогда попало в организм. Когда-нибудь я расскажу всю историю».