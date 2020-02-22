Кошмар перед биатлонной эстафетой: обыски ранним утром у Логинова и его тренера, изъяты ноутбуки и телефоны

22 февраля в 16:45 МСК состоится мужская эстафета на чемпионате мира по биатлону. Утром перед ней в расположение российской команды прибыли итальянские полицейские.

Что произошло?

Комментатор Дмитрий Губерниев сообщил в телеграм-канале, что итальянская полиция устроила обыски у Александра Логинова в номере, где с ним проживает Евгений Гараничев.

Логинов подтвердил информацию в интервью «Матч ТВ»: «В 6 утра спали, проснулись с Евгением Гараничевым от того, что вломились в дверь – они сами открыли. Сразу забрали наше оружие – видимо, как у очень опасных преступников. Забрали компьютер, телефон, личные вещи. Мне ничего не предъявляли.

Я попросил помощь переводчика – пришла наш менеджер Екатерина. Проверили документы – это был запрос от IBU, то есть какое-то недоверие».