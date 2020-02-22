Кошмар перед биатлонной эстафетой: обыски ранним утром у Логинова и его тренера, изъяты ноутбуки и телефоны
22 февраля в 16:45 МСК состоится мужская эстафета на чемпионате мира по биатлону. Утром перед ней в расположение российской команды прибыли итальянские полицейские.
Что произошло?
Комментатор Дмитрий Губерниев сообщил в телеграм-канале, что итальянская полиция устроила обыски у Александра Логинова в номере, где с ним проживает Евгений Гараничев.
Логинов подтвердил информацию в интервью «Матч ТВ»: «В 6 утра спали, проснулись с Евгением Гараничевым от того, что вломились в дверь – они сами открыли. Сразу забрали наше оружие – видимо, как у очень опасных преступников. Забрали компьютер, телефон, личные вещи. Мне ничего не предъявляли.
Я попросил помощь переводчика – пришла наш менеджер Екатерина. Проверили документы – это был запрос от IBU, то есть какое-то недоверие».
«Это с подачи IBU, постановление пока не буду показывать, – заявил президент СБР Владимир Драчев. – Написано письмо от IBU в полицию: провести проверку, почему Логинов и Касперович находятся на ЧМ в сборной, так как у него была найдена не его аккредитация. Написано, что Логинов имел допинговый случай, поэтому они считают, что возможны какие-то еще применения».
Позже Драчев сказал, что в полицейский участок едет он, а Логинов остается в отеле.
Причем здесь Касперович?
«Обыски были не только в машине Логинова, но и в машине у его личного тренера — Александра Касперовича. Беспредел на итальянской земле», – сообщил Губерниев.
«Касперович, приезжающий по чужой аккредитации, может заниматься транспортировкой и доставкой допинга», – журналист Василий Конов процитировал постановление IBU в своем телеграм-канале. Драчев подтвердил, что обыск связан и с аккредитацией, и с допингом.
У Касперовича нет аккредитации из российской квоты, попасть на чемпионат мира ему помогла сборная Украины. Почему так произошло? «Мы не можем каждому личному тренеру дать по личной аккредитации. Определенное количество аккредитаций выдается на команду», – объяснил Драчев. Если сам факт нарушения установят, то за него полагается всего лишь денежный штраф.
Кто все это организовал?
По информации телеграм-канала «Мутко против», проверка была сделана на основании письма в полицию от Сары Фуссек-Хаккарайнен – антидопингового менеджера IBU.
Про факт нахождения на ЧМ по чужой аккредитации также сообщила она.
Что дальше?
С итальянской полицией связываются представители посольства РФ в Италии. Драчев сообщил, что в полиции производится протокол изъятых вещей.
Логинов и Касперович представили пароли от своих телефонов и ноутбуков. Гаджеты будут возвращены после проверки на предмет переписок о допинге.
IBU открыл дело из-за подозрения в возможной подделке аккредитации Касперовича.
«Спасибо болельщикам за поддержку в любом случае, мы не сломаемся. У нас менталитет не такой», – сказал Логинов. До эстафеты остается несколько часов.
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