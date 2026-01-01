Александр Касперович

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Биатлон
Тренер Логинова Касперович возглавит сборную Болгарии
#Александр Касперович
Биатлон
Спецслужбы Италии обыскали номера Логинова, Гараничева и тренера Касперовича. Это произошло в день биатлонной эстафеты
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Кошмар перед биатлонной эстафетой: обыски ранним утром у Логинова и его тренера, изъяты ноутбуки и телефоны
#Александр Логинов
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