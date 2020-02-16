Логинова не любят звезды биатлона. Фуркад сбивал его во время гонки, Самуэльссон считает его позором для всего спорта

Александр Логинов – главный герой биатлонного уик-энда. 15 февраля он выиграл спринт на чемпионате мира в Антхольце (прервал серию России из 26 гонок без побед). 16 февраля он взял бронзу гонки преследования.

Победа Логинова не осталась незамеченной. Тарьей Бо сказал: «Мы ничего не можем тут поделать. Но он не достоин быть здесь. Его дисквалифицировали за применение эритропоэтина. Очень сложно быть четвертым в гонке, когда золото выигрывает человек, которого ранее наказывали за допинг. Мне кажется, что это нечестно по отношению к нам, ведь мы боремся честно».

Швед Себастьян Самуэльссон заявил: «Мне кажется, это очень грустно, что тебя могут дисквалифицировать за ЭПО, а потом ты возвращаешься и выигрываешь золото чемпионата мира. Это позор для всего спорта».