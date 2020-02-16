Логинова не любят звезды биатлона. Фуркад сбивал его во время гонки, Самуэльссон считает его позором для всего спорта
Александр Логинов – главный герой биатлонного уик-энда. 15 февраля он выиграл спринт на чемпионате мира в Антхольце (прервал серию России из 26 гонок без побед). 16 февраля он взял бронзу гонки преследования.
Победа Логинова не осталась незамеченной. Тарьей Бо сказал: «Мы ничего не можем тут поделать. Но он не достоин быть здесь. Его дисквалифицировали за применение эритропоэтина. Очень сложно быть четвертым в гонке, когда золото выигрывает человек, которого ранее наказывали за допинг. Мне кажется, что это нечестно по отношению к нам, ведь мы боремся честно».
Швед Себастьян Самуэльссон заявил: «Мне кажется, это очень грустно, что тебя могут дисквалифицировать за ЭПО, а потом ты возвращаешься и выигрываешь золото чемпионата мира. Это позор для всего спорта».
Что за дисквалификация? За что не любят Логинова?
26 ноября 2013 года у Логинова взяли допинг-пробу, которая оказалась положительной на эритропоэтин. Спустя год тесты повторили и в очередной раз показали наличие эритропоэтина в организме Логинова.
Для начала нужно рассказать, что такое эритропоэтин. Вообще-то это гормон почек, и в медицине его используют в качестве лекарства. Эритропоэтин активизирует процесс созревания эритроцитов. Проще говоря, вещество помогает производить больше гемоглобина. Из-за этого кровь переносит больше кислорода по всему организму, что значительно повышает выносливость.
Эритропоэтин действует на организм только во время применения. Если от него отказаться, то действие эритропоэтина закончится. Эритропоэтин – это серьезный и тяжелый допинг, который не может попасть в организм не осознанно – то есть через лекарственные препараты и т.д.
Логинова дисквалифицировали на два года. Он вернулся к гонкам лишь в ноябре 2016-го. С тех пор его карьера превратилась в бесконечный игнор выходок иностранных биатлонистов.
Логинова не уважают братья Бо, Фуркад и Самуэльссон
За употребление допинга многие звезды биатлона и не любят Логинова. Фуркад, например, до сих пор упрекает его в том, что он все еще катается и даже побеждает на крупных соревнованиях – хотя делать это не должен из-за нечестной борьбы в прошлом. «Я не уважаю Логинова не потому, что он русский. Он принимал допинг и не извинился», – сказал Фуркад в 2017-м. Сейчас он просто говорит, что никак не относится к нему.
В разное время Логинову предъявляли за дисквалификацию братья Бо, Самуэльссон. При этом в январе-2019 в Оберхофе Логинов стал первым в спринте, Самуэльссон пожал ему руку, а потом сказал, что не уважает его.
В феврале 2017-го произошел дикий скандал. Россия взяла бронзу на смешанной эстафете, во время которой Фуркад сбил Логинова при передаче эстафеты. За Логинова даже заступился Шипулин, который много в адрес Фуркада. В итоге в прессе это все выливалась во взаимные претензии. В жизни же это было в виде некрасивых жестов.
Например, сразу же после эстафеты на церемонии награждения Шипулин и Логинов не пожали руку Фуркаду.
Логинов много раз говорил, что не читает критику. Cразу же после гонки Антхольце он сказал: «Я любого спортсмена с удовольствием позову к себе в гости, тем более что мы с женой переехали в более просторную квартиру. Готов 365 дней жить с ними на соседней кровати – на одной не готов, потому что жена не поймет меня».
Тем не менее: Логинова часто прессуют за дисквалификацию 2015 года. Биатлонисты до сих пор не могут простить ему употребление допинга.