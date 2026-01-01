Себастьян Самуэльссон

Лента
Материалы
Новости
Последние новости
Биатлон
У России первая медаль на ЧМ по биатлону: Логинов – второй в спринте. А Самуэльссон снова злится
#Александр Логинов
Все новости
Материалы
Логинова не любят звезды биатлона. Фуркад сбивал его во время гонки, Самуэльссон считает его позором для всего спорта
#Александр Логинов
Все материалы