У России первая медаль на ЧМ по биатлону: Логинов – второй в спринте. А Самуэльссон снова злится

Александр Логинов выиграл серебряную медаль в спринте на чемпионате мира по биатлону в шведском Эстерсунде. Спринт – гонка с двумя огневыми рубежами, на обоих наш биатлонист был точен.



Он проиграл 13,7 секунды норвежцу Йоханнесу Бо, который еще и пробежал один штрафной круг. Третье место у француза Кентена Фильон-Майе, который отстал от Бо на 16,5 секунды.



Россия не выигрывала медали в спринте на ЧМ с 2008 года, тогда «золото» досталось Максиму Чудову . Интересно, что соревнования также проходили в Эстерсунде.



«Очень рад серебру. Когда я увидел, что первые стартовые номера стреляли на лежке только на ноль, понял, что за высокие места можно бороться только при чистой стрельбе», – передает слова Логинова Sports.ru с пресс-конференции.



Также в интервью «Матч ТВ» наш биатлонист заявил, что не будет общаться с журналистами до конца чемпионата мира, поскольку «все спрашивают исключительно про допинг».



Не очень обрадовался «серебру» Логинова швед Себастьян Самуэльссон, который снова очень сильно раскритиковал российского спортсмена. « Хотел бы я, чтобы его здесь не было . Правила такие, какие есть, но я считаю, что они могли бы быть строже. Если ты был пойман на ЭПО, должен быть дисквалифицирован независимо от того, русский ты, немец или швед, или тебя зовут Логинов», – передает Dagbladet слова Самуэльссона, который в спринте финишировал лишь 29-м.



В воскресенье состоится гонка преследования, на которую Логинов уйдет вторым после Бо. Соревнование начнется в 18:30 МСК.